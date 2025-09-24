Lucca Art Fair. Con 52 gallerie e tante novità

Sono ben 52 le realtà dell’arte moderna e contemporanea presenti a Lucca, con adesioni di importanti gallerie da tutta Italia e dall’estero. Dal 26 al 28 settembre 2025, al Real Collegio torna Lucca Art Fair alla IX edizione: il primo appuntamento d’autunno dedicato all’arte contemporanea in Italia.

Si tratta della più importante fiera d’arte della Toscana, organizzata da T.o.e. in collaborazione con Blob Art Ets e con il patrocinio del Comune di Lucca, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Confindustria Toscana Nord, accoglie esperienze consolidate e progettualità emergenti da tutto il territorio nazionale e oltre, dando vita ad una delle edizioni più ricche di sempre con centinai di pezzi in esposizione e vendita. “È un periodo complesso – commenta il referente Paolo Batoni – ma queste fasi di difficoltà rappresentano opportunità per esplorare nuovi approcci, osare e spingere le gallerie a intraprendere percorsi inediti e coinvolgenti, capaci di catturare l’interesse e l’emozione del pubblico. Quest’anno abbiamo ampliato l’offerta espositiva, incrementando il numero di gallerie e valorizzando sia artisti emergenti che mid-career, con un’attenzione particolare alle gallerie attive nel primo mercato. Puntiamo a rafforzare l’identità della fiera come piattaforma di scoperta, creando nuove opportunità per i collezionisti. Allo stesso tempo, preserviamo il legame tra passato e presente, includendo gallerie che rappresentano artisti storicizzati e offrendo un ampio spettro temporale di opere: dai capolavori del Primo Novecento ai linguaggi della contemporaneità”

Fra le novità di quest’anno i “Talk” in programma sabato 27 e domenica 28 settembre, che vedranno protagonisti artisti ed editori in una serie di incontri pubblici pensati per stimolare il confronto e il dialogo. Spazio anche alle sessioni di live painting con “Anacronista sarai tu”. Firmato dall’Accademia Libera di Calci – Pino Donnaloia, il progetto mette al centro il disegno dal vero, non come esercizio accademico, ma come pratica collettiva, critica e profondamente contemporanea.