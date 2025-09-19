Lucca Art Fair: apre la stagione autunnale

Dal 26 al 28 settembre, negli spazi storici del Real Collegio, torna Lucca Art Fair – fiera moderna e contemporanea pensata per collezionisti e appassionati d’arte –, offre nuovamente la possibilità di confrontarsi e fruire di un’ampia e curata offerta artistica con la sua nona edizione, presentandosi per la prima volta in veste autunnale. Lucca Art Fair è organizzata da T.O.E. in collaborazione con Blob Art ETS e con il patrocinio del Comune di Lucca, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Confindustria Toscana Nord.

In linea con lo spirito di apertura e rinnovamento, una parte del layout espositivo è stata ripensata per favorire una fruizione più coinvolgente. Le tradizionali Room saranno ora collegate a due a due, facilitando un dialogo diretto tra gli spazi e accompagnando il visitatore in un percorso più organico e immersivo. Una scelta che non è solo funzionale, ma anche concettuale: “Abbiamo voluto ripensare la struttura del percorso espositivo per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento e partecipe – dichiara Paolo Batoni, direttore della fiera –. È un periodo complesso” – commenta ancora Paolo Batoni – “ma queste fasi di difficoltà rappresentano opportunità per esplorare nuovi approcci, osare e spingere le gallerie a intraprendere percorsi inediti e coinvolgenti, capaci di catturare l’interesse e l’emozione del pubblico. Quest’anno abbiamo ampliato l’offerta espositiva, incrementando il numero di gallerie e valorizzando sia artisti emergenti che mid-career, con un’attenzione particolare alle gallerie attive nel primo mercato. Puntiamo a rafforzare l’identità della fiera come piattaforma di scoperta, creando nuove opportunità per i collezionisti. Allo stesso tempo, preserviamo il legame tra passato e presente, includendo gallerie che rappresentano artisti storicizzati e offrendo un ampio spettro temporale di opere: dai capolavori del Primo Novecento ai linguaggi della contemporaneità”.

La struttura curatoriale si conferma solida e articolata in quattro sezioni distinte La Main Section, composta da trentatré gallerie, è stata concepita con una selezione che riflette le tendenze del mercato italiano, ma al tempo stesso si apre a nuove prospettive. L’obiettivo è creare opportunità di collezionismo anche per artisti internazionali solitamente assenti dal panorama nazionale, come ad esempio Vladan Radovanović (Belgrado, 1932 – 2023), presentato dalla galleria Prototip di Belgrado nel padiglione C.

Allo stesso modo, la galleria spagnola Richard Vanderaa propone una raffinata selezione di opere su carta, tra cui quelle di artisti come Günther Förg, Bill Beckley, Jaume Plensa e Peter Schuyff. La sezione Art Projects, sarà invece dedicata a progetti sperimentali, con particolare attenzione a solo show e duo show di artisti provenienti da background differenti. Il progetto della sezione Editor risponde all’esigenza di chi cerca prodotti editoriali specifici, ricercati, indipendenti, oggetti nati dalla sperimentazione,