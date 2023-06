LUCCA, Amministrazione impegnata per garantire servizi ai più bisognosi e valorizzazione della cultura

Per Giovanni Minniti (Sicurezza e Sociale), al centro di polemiche nei giorni scorsi, "l’impegno dell’amministrazione è stato concentrato perché il rientro dal regime dell’emergenza Covid a quello di nuovo ordinario, nel quale sono cessate le ingenti risorse straordinarie, non provocasse tagli alle prestazioni e ai servizi erogati agli anziani, ai disabili, alle famiglie e a chi ha più necessità. Con le variazioni bilancio saranno stanziati altri 150mila europea gli affitti". Quanto alla vicenda del piano sicurezza finanziato e poi ritirato, ecco la sua versione: "L’amministrazione ha fatto la sua parte e stanziato 44mila euro per il progetto Lucca Sicura, poi accantonato per l’improvvisa defezione dei 22 agenti che avevano dato inizialmente la loro disponibilità. In questo settore sono presenti criticità ereditate dalla precedente amministrazione".

Mia Pisano (Cultura e Musei) cita come fiori all’occhiello la riorganizzazione del Vivi Lucca e la valorizzazione dello sportello Eventi, oltre alla stabilizzazione di alcune manifestazioni e l’organizzazione di eventi in prima persona da parte del Comune: "La cultura va declinata come valore e volano di sviluppo. Su Torri e Orto Botanico è in corso un lavoro in collaborazione con Metro per estenderne le aperture. L’Orto è stato riconosciuto museo di rilevanza regionale".

Remo Santini (Turismo, Mobilità, Valorizzazione e Tutela delle Mura Urbane) soddifatto per il l’allungamento del tempo medio di permanenza dei turisiti (ora vicino a tre giorni): "L’amministrazione ha concentrato l’attenzione sull’analisi del sistema di accoglienza e sull’elaborazione di una strategia di promozione, che potesse consacrare Lucca come una delle mete turistiche più ambite. La tutela e valorizzazione delle Mura è priorità assoluta. Per la mobilità, approvato un potenziamento del trasporto pubblico e definito l’acquisto di 24 nuovi mezzi green".

Simona Testaferrata (Istruzione, Edilizia scolastica, Famiglia e Pari opportunità) ricorda come sia aumentato il numero delle famiglie del pacchetto scuola e come siano necessari nuovi nidi. "Nella convinzione che i diritti vadano sostenuti attraverso politiche concrete – ha spiegato – l’amministrazione si è concentrata per dare risposte alle famiglie. Oltre ad aumentare il numero dei nuclei che hanno accesso al pacchetto scuola, ha introdotto la gratuità del servizio dei nidi e degli spazi gioco da febbraio a luglio, anticipando la Regione. Oltre ai lavori, stiamo lavorando per aprire un nuovo asilo nido e si sta introducendo la progressiva digitalizzazione dei servizi“.