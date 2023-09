LUCCA: 3000 Candele in Processione per la Luminara di Santa Croce

Ai fedeli saranno consegnate fino a 3.000 candele in piazza San Frediano, all’angolo con via della Cavallerizza. Alle ore 19,50 dalla Basilica di San Frediano uscirà lo Stendardo del Volto Santo seguito dalla croce fiorita. Alle ore 20 ci sarà la preghiera d’inizio e l’avvio della processione della luminara di Santa Croce che percorrerà il percorso tradizionale: piazza San Frediano, via Fillungo, via Roma, piazza San Michele, via Vittorio Veneto, piazza Napoleone, piazza del Giglio, via del Duomo, piazza San Giovanni e piazza San Martino. I partecipanti alla processione lo faranno in fila per due. Il pubblico potrà assistere nelle strade e nelle piazze del percorso, senza muoversi durante il passaggio della processione.

In piazza San Martino (chiusa per motivi di sicurezza fin dalle ore 19) si troveranno 600 posti a sedere divisi in tre settori: 200 posti per autorità e istituzioni civili, 200 posti per sacerdoti e realtà diocesane, 200 posti per i fedeli, privilegiando anziani e disabili. Completato l’ingresso nelle varie zone riservate in piazza seguiranno una breve allocuzione dell’arcivescovo monsignor Giulietti, i canti della corale presente, la Liturgia conclusiva, il Mottettone e la Benedizione finale.

Domani, giovedì 14, festa dell’Esaltazione della Santa Croce, dalle ore 8 alle 10,30 nella chiesa cattedrale celebrazione del sacramento della Penitenza, alle ore 9 S. Messa seguita alle 10 dalle Lodi mattutine. Alle ore 10,30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Giulietti concelebrata da vicari episcopali, i canonici della cattedrale, Presbiteri diocesani e religiosi. Con servizio musicale curato dalla Cappella “S. Cecilia”.

Dalle 16 alle 18 celebrazione del sacramento della penitenza. Alle ore 17 secondi vespri e “stazione” al Volto Santo presieduta da monsignor Papias Musengamana, vescovo di Byumba, con servizio musicale della Cappella “S. Cecilia”. Infine alle ore 18 S. Messa presieduta da monsignor Papias Musengamana, vescovo di Byumba, con servizio musicale del coro “R. Baralli”.