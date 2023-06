LUCCA, 170 milioni di investimenti, 12 milioni di avanzo libero

A parlare subito dopo il sindaco, sono stati Fabio Barsanti, assessore allo Sport ed edilizia sportiva, Protezione Civile e Frazioni che ha ricordato il lungo lavoro di dialogo e ascolto con le associazioni sportive. "Per anni non hanno avuto interlocutori – ha spiegato – abbiamo effettuato una ricognizione degli impianti e inserito gli interventi nel piano triennale. Sul Pnrr, i tempi sono stati rispettati con l’avvio cantieri. Abbiamo anche dato vita a un nuovo piano protezione civile e rinnovato impegno per grandi manifestazioni. Lo stadio? Dovremo capire dalla nuova società cosa vuole fare, gli uffici sono al lavoro. Grazie al Piano Triennale, sono previste le risorse per il rifacimento del PalaTagliate, per la progettazione della nuova piscina comunale e per interventi di straordinaria manutenzione in almeno tre palestre scolastiche. Due i nuovi eventi annuali Sport City e la Festa dello sport. Tre i progetti in cantiere: la realizzazione della rete escursionistica e sentieristica, la Festa delle frazioni e il coordinamento dei comitati". Moreno Bruni (Bilancio, personale, servizi ai cittadini, patrimonio), conferma un bilancio di previsione da 170 milioni di investimenti, con un rendiconto di gestione con avanzo libero di 12 milioni di euro. Previsti nuovi concorsi (vigili urbani e area tecnica e amministrativa) e il rafforzamento del settore informatica e la cura dell’Orto Botanico.

"L’amministrazione – ha spiegato – in questo primo anno ha dovuto affrontare due emergenze, una legata ai maggiori costi per l’energia, e una legata ai rilievi della Corte dei Conti ai bilanci degli anni passati. Ciò nonostante è stato approvato un bilancio di previsione che prevede 170 milioni di investimenti per il territorio, e con il rendiconto di gestione, a maggio, è stato ottenuto un avanzo libero di oltre 12 milioni di euro, una parte del quale servirà a migliorare il decoro della periferia e delle frazioni".