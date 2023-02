Lucart, nuova svolta ambientale

Siglato un importante accordo decennale per il colosso cartario Lucart Spa, che sarà acquirente unico dell’energia eolica prodotta con un contratto di 18GWh all’anno con “Plenitude” (Eni), Società Benefit. La firma riguarda l’intera produzione di un impianto eolico, situato in Abruzzo, la cui capacità è pari a 10MWatt. Questo accordo consentirà a Lucart Spa di diminuire di circa il 30% le emissioni di CO2, legate all’acquisto di energia elettrica dalla rete nazionale.

Una svolta importante, dunque, che valorizza le energie rinnovabili consentendo la minore emissione di CO2, e andando quindi nella giusta direzione della transizione energetica. Il contratto, fanno sapere dall’azienda, è già efficace dallo scorso 1 gennaio. Soddisfazione da parte dei vertici della multinazionale: "Questo accordo si inserisce perfettamente nei nostri progetti a medio termine legati alla transizione energetica - afferma l’amministratore delegato di Lucart, Massimo Pasquini - e ci permette di ridurre l’impronta di carbonio delle nostre attività e di stabilizzare i costi energetici, in un momento così incerto per gli effetti degli avvenimenti geopolitici sul mercato dell’energia".

L’intera operazione, fanno sapere da Lucart, "si inserisce in un più ampio piano predisposto dalla nostra azienda per la diminuzione delle emissioni clima alteranti, legate ai propri consumi energetici, che prevede, tra le altre cose, anche l’installazione di pannelli fotovoltaici nei propri stabilimenti in Europa, l’installazione di centrali a biomasse per la produzione di energia elettrica e termica, e una riduzione dei consumi elettrici attraverso il rinnovamento tecnologico dei propri impianti". Un percorso virtuoso, insomma, per Lucart Spa, uno dei più importanti gruppi cartari europei con sede a Porcari, conosciuto in tutto il mondo per i brand Tenderly, Grazie Natural e Tutto Pannocarta, che promuove un modo sostenibile di produrre carta e che già sulla copertura dello stabilimento di Diecimo, aveva installato 7mila pannelli fotovoltaici.

L’azienda, tra l’altro, attraverso un approccio sistemico volto a ottimizzare l’utilizzo delle materie prime e a ridurre gli scarti trasformandoli in nuove risorse, realizza prodotti tissue (articoli in carta destinati al consumo quotidiano quali carta igienica, carta per cucina, tovaglioli, tovaglie, fazzoletti etc.), airlaid e carte monolucide. La società con la quale è stato firmato l’accordo, la Plenitude controllata da Eni spa, integra la produzione di energia 100% da fonti rinnovabili, la vendita di servizi energetici e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici.

Maurizio Guccione