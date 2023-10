Lucart, cartiera sostenibile. EcoVadis conferma la valutazione “Platinum”

Il Gruppo Lucart conferma anche per il 2023 la valutazione “Platinum” da parte dell’agenzia indipendente EcoVadis, aggiudicandosi il punteggio di 84100. Si tratta del prestigioso rating che raggruppa in quattro temi quali l’ambiente, le pratiche lavorative e i diritti umani, l’etica e l’approvvigionamento sostenibile, esaminando una serie di aspetti legati alla sostenibilità.

Sono di valutazioni che basate su standard internazionali di sostenibilità, come i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), gli standard Gri (Global Reporting Initiative), lo standard ISO 260004, la roadmap Ceres e i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani. Da qui scaturisce, come nel caso di Lucart, la valutazione “Platinum” di EcoVadis che rappresenta il massimo livello del rating per la responsabilità sociale d’impresa: si tratta solo l’1% delle più di centomila aziende analizzate da EcoVadis a livello mondiale in oltre 200 differenti comparti, che può vantare un simile risultato.

Si legge in una nota del colosso cartario: "Lo score raggiunto da Lucart per il 2023, evidenzia punteggi di eccellenza in diverse aree come ambiente (100100), pratiche lavorative e diritti umani (90100) e acquisti sostenibili(80100)". Soddisfazione è espressa per questo importante risultato dai vertici dell’azienda: "Nell’anno del 70º anniversario della fondazione di Lucart – dichiara Massimo Pasquini, Ad di Lucart Group – siamo ancora più orgogliosi di avere ottenuto questo riconoscimento che attesta, ancora una volta, il nostro incessante impegno nel promuovere un modo sostenibile di produrre carta; voglio ringraziare tutte le persone che lavorano in Lucart, che lavorano instancabilmente per contribuire, ciascuno a proprio modo, al nostro obiettivo comune di creare valore per tutti i nostri stakeholder".

I risultati del 18° Rapporto di sostenibilità di Lucart, inoltre, "evidenziano nuovi importanti traguardi raggiunti nel 2022: un fatturato di oltre 717 mln di euro, in crescita del 31% rispetto all’anno precedente; la riduzione delle emissioni specifiche, con -11% di CO2, -19,6% di Nox, -5,9% di H2O rispetto al 2021; l’obiettivo del 56% di materie prime fibrose riciclate utilizzate per la fabbricazione delle carte e l’81,2% di rifiuti avviati al recupero; lo sviluppo di partnership di lungo periodo con enti, aziende e istituzioni, come quella con Save the Children, attiva dal 2020, grazie alla quale l’azienda si impegna a sostenere tre importanti progetti sociali e ha recentemente introdotto il volontariato aziendale".

