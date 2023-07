Luca Menesini, l'unica voce lucchese a Bruxelles, "L'Europa va cambiata da dentro"

di Teresa Scarcella

LUCCA

Membro del Comitato delle Regioni dal febbraio 2020, dall’inizio dell’attuale legislatura che scade nel 2025. Il presidente della Provincia Luca Menesini, sindaco di Capannori, è tra i rappresentanti toscani a Bruxelles, l’unica voce della Lucchesia. Il suo impegno all’interno dell’assemblea che racchiude enti locali e regionali è stato suggellato, durante l’ultima pleanaria, con l’elezione a vicepresidente per la delegazione italiana.

Qual è stata la sua esperienza in questi anni nelle alte stanze?

"E’ iniziata in modo un po’ strano, perché dopo un mese, a marzo 2022, è arrivato il Covid. Quindi da quel momento tutte le riunioni sono state integralmente online. C’è voluto un po’ a capire qual è la funzione dell’istituzione, le opportunità che ti presenta e le possibilità di interazione attiva. Dico sempre “portare la voce dei cittadini a Bruxelles e, in contempo, portare Bruxelles sul territorio“. Da questo punto di vista, i primi due anni sono stati complicati. Nonostante questo mi ha permesso di cominciare a tessere le prime relazioni, capire quali sono le questioni strategiche. Nell’ultimo anno, con la ritrovata normalità, ne ho percepito fino in fondo le potenzialità. Quali sono? La prima è di incidere sugli atti. Il CdR, che esprime pareri non vincolanti rispetto a provvedimenti della Commissione e del Parlamento, nel processo consultativo ha comunque la possibilità di portare il punto di vista, le esigenze locali. Tutto alla fine passa di lì. Quello che arriva sul territorio è passato di lì. L’altro aspetto è conoscere gli indirizzi, capire come le cose evolvono e quindi preparare il territorio a farsi trovare pronto all’uscita dei bandi".

Come mai si conosce poco il ruolo dell’Europa? Cosa si potrebbe fare di più?

"Una cosa molto semplice, dire la verità. Quanti finanziamenti arrivano grazie all’Europa? Se non sbaglio anche il sottopasso davanti alla stazione è frutto di fondi Pnrr, però non lo vedo sbandierare molto. Resta la strumentalizzazione. Quando le cose non funzionano è colpa dell’Europa, al contrario è merito degli amministratori. Poi, l’Europa va bene così? No. Però è costruttivo cambiarla da dentro, lottare lì per le istanze. Senza mistificare il contributo che sta dando, e il nostro Paese ha avuto tanto. Le sfide globali le vinciamo da soli? Con lo Stato-Nazione? Sono convinto del contrario e abbiamo qualche esempio, guardiamo alla Brexit. Credo molto che il futuro non sia delle nazioni, ma delle città. E un’Europa più forte permette di avere città più forti".

Tra i temi affrontati in plenaria ce ne sono stati alcuni che interessano da vicino il nostro territorio.

"Esatto. Come la questione delle acque reflue. Noi abbiamo territori ancora privi di fognatura. L’Europa dice che nei centri urbani con più di 2mila abitanti ci deve essere un sistema fognario. È importante perché, se i gestori italiani fanno investimenti sulle fognature è perché c’è anche la mannaia europea della sanzione. Sulla qualità dell’aria, qualcuno strumentalizza dicendo che l’Europa spegne i caminetti. Non è così. Ci dice che dobbiamo tutelare la salute dei cittadini con politiche ad hoc, altrimenti ci sanziona. Se arrivano le multe è perché c’è stata negligenza. Quello che abbiamo provato a far capire, come toscani, visto che il principale problema è in Piana, che c’è una conformazione del territorio che fa sì che da novembre ad aprile, l’aria è stagna, quindi c’è il rischio di un accumulo di polveri sottili. Questo vuol dire che abbiamo bisogno di incentivi per poter agire e che il livello delle sanzioni nei nostri confronti, che partiamo con questo handicap, non può essere al pari del territorio negligente".

Si è parlato anche di democrazia e in quell’occasione lei ha menzionato le colpe della sinistra. A cosa si riferiva?

"Partiamo da una premessa: la democrazia è in crisi e in pericolo. C’è un problema di credibilità delle istituzioni e della classe politica stessa. Questo la rende debole e vulnerabile agli attacchi dei suoi nemici. La critica che faccio rispetto al nostro Paese è che negli ultimi 20 anni la parola d’ordine è stata “semplificare“. Che è positivo laddove non significhi banalizzare e creare vuoti. E per gli aspetti legati alla democrazia, la semplificazione ha significato populismo e anti politica. In Italia gli esempi sono vari: la diminuzione dei consiglieri comunali, la questione delle Province, dei parlamentari, i grandi accorpamenti come quelli sanitari (con le grandi Usl). Tutto questo è causa di un disorientamento dei cittadini e quindi dell’introduzione di meccanismi oscuri alla guida dei processi. Perché i vuoti lasciati dalla politica, qualcuno li colma sempre. Ma almeno quando li guida la politica, i cittadini sanno chi mandare a casa. Quando non sai chi li guida cosa puoi fare? E parte di questi processi li ha avviati il centrosinistra che, così facendo, ha preparato il terreno a chi oggi cerca di attaccare la democrazia".