L’sos degli operatori sanitari “Siamo gli occhi dei pazienti“

Pochi, spesso mal retribuiti e lasciati soli. In una parola Oss, operatori socio sanitari, figure chiave sia che si tratti di ospedale che di strutture protette come le Rsa per anziani, o assistenza domiciliare. E nessuno di questi ambiti è esente da criticità. L’incontro organizzato ieri pomeriggio a Villa Bottini dal sindaco Mario Pardini e dal consigliere con delega alla sanità Alessandro Di Vito, le ha messe tutte in luce dando finalmente spazio alla viva voce degli “Oss“.

“Siamo gli occhi di medici e di infermieri, se non riusciamo nel nostro compito il sistema salta – così una Oss del Pronto Soccorso –. Noi a livello di organico non ci possiamo lamentare, ci hanno assegnato un’altra unità. Quando arrivai eravamo 2, ora siamo 5. Quello che non cambia purtroppo è l’attesa, anche 12 ore o più in barella, e la gente dà di matto. In certi casi basta che ci avviciniamo per parlare, offrire una tazza di tè, e gli umori si placano. Ma non è semplice per nessuno, il pronto soccorso è un mondo a parte“. “Il personale manca per un’assistenza adeguata al paziente – è la testimonianza –, che non è solo cambiare il pannolone, ma anche e soprattutto parlare, relazionarsi con il paziente“. Un’altra voce di “Oss“ arriva dal reparto di medicina del San Luca. “Un ricoverato che sta nel letto a giornate senza ricevere visite si perde, smette di voler vivere – sottolinea –. Potergli dedicare tempo, accarezzare quella mano, capire chi è quella persona, è importante, vitale“. Cristian è addetto al servizio trasporti interni. “Ci hanno declassati, non siamo più Oss ma addetti alle pulizie – dice –, con stipendi di conseguenza ridicoli per il lavoro, anche notturno, che svolgiamo. La notte dalle 21 alle 6 siamo soli e in più, problema solo lucchese, ci fanno trasportare 3 quintali di peso tra letti, bombole di ossigeno, sistemi idraulici e paziente, solo a carico di una persona mentre negli altri ospedali sono in due. Siamo 4 uomini e 20 donne per una media di 30-35 servizi da svolgere solo nell’arco della mattinata“.

Non va meglio a chi fa assistenza domiciliare: “Siamo abbandonate, l’ultima ruota del carro – è lo sfogo di una operatrice sanitaria che ieri ha preso la parola dal pubblico –. Di fatto le assistenti domiciliari sono assenti in toto. Ci troviamo a casa delle persone senza neanche saper cosa si deve fare, non ci lasciano neanche una scheda nè un’indicazione.Ci dicono ’lo vedi quando arrivi’. In più siamo costantemente alle prese con i disagi dovuti agli orari disorganizzati. E anche noi nel contratto risultiamo operaie con stipendi da fame. Non è vita“.

Benedetta è un Oss alla Rsa di Monte San Quirico. Ha scelto questo lavoro, sottolinea, che ama ancora oggi senza riserve. Ma gli ostacoli quotidiani sono mille. “E’ un lavoro diventato pesantissimo, siamo quasi tutte donne, alle prese con incombenze crescenti e, in più, con le strutture che cadono a pezzi, infissi rotti e le porte che non si chiudono“. Su questo il sindaco ha annunciato novità a stretto giro. “Purtroppo – ha dichiarato Pardini – sono almeno 10 anni che in queste strutture non si spende un euro. Ora abbiamo fatto un bando che uscirà a fine mese o i primi di ottobre per individuare operatori che possono riqualificare la struttura, con continuità garantita per il personale. Vogliamo strutture moderne ed efficienti“.

Laura Sartini