"Lottiamo insieme per una sanità degna"

L’eco delle parole del sindaco del comune di Coreglia Antelminelli e presidente Unione dei Comuni della Valle del Serchio, Marco Remaschi, sulla complessa e deteriorata condizione della sanità in Valle del Serchio, non sono certo cadute nel vuoto. Non solo il plauso di molti cittadini della Valle, perlopiù sfiduciati seppure desiderosi di essere ascoltati e considerati nei loro fondamentali bisogni, ma anche da parte della politica non sono mancati interventi di appoggio al deciso e chiaro intervento pubblico del primo cittadino di Coreglia. A sostenerne le tesi e a chiedere unione di forze e di intenti è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi che, insieme ai circoli politici di Garfagnana e Media Valle del Serchio, sottolinea l’importanza di agire uniti in una battaglia sociale condivisa sotto ogni suo aspetto.

"Ci fa piacere osservare come le nostre riflessioni e i nostri allarmi sulla Sanità della Valle del Serchio siano riconosciuti dal sindaco Marco Remaschi, personaggio di livello della politica lucchese e toscana, oltre che ex assessore delle precedenti giunte regionali.- interviene il consigliere regionale Fantozzi -. L’invito è quello di potersi confrontare e discutere insieme sui vari temi, agendo nell’interesse delle comunità della Mediavalle del Serchio e della Garfagnana. Una modalità che veda in primo piano le proposte, tra le quali quelle di Fdi, allo scopo di stabilire una offerta sanitaria più equa e vicina agli abitanti delle aree interne, considerando che il tema sarà fondamentale anche in vista delle elezioni amministrative del 2024 e delle regionali del 2025".

"Da sempre chiediamo una reale programmazione da parte della Regione Toscana e soluzioni concrete, dicendo basta con le promesse mai mantenute - sottolineano ancora Fantozzi, con i partecipanti ai Circoli Fdi della Valle - Ospedali di Castelnuovo di Garfagnana e di Barga depotenziati, servizi tagliati per mancanza di medici e infermieri, residenti costretti a fare chilometri per ricevere assistenza, interminabili liste d’attesa per esami e controlli specialistici, lunghe code al pronto soccorso, ambulanze senza medico a bordo, taglio delle guardie mediche: è questo il tipo di sanità che la Regione ha decretato per le aree interne? - si chiedono - Basti pensare che a Castelnuovo nel 2021, i cittadini furono costretti a scendere in piazza per far sentire la loro voce contro i tagli e i frequenti disservizi. Remaschi si unisca alla battaglia che da anni portiamo avanti per una sanità dignitosa nella Valle del Serchio, insieme avremo una voce maggiormente risonante".

Fiorella Corti