Lotta dura all’evasione fiscale. È questo l’obiettivo del bilancio di previsione 2023 rispetto al quale, si legge, "l’amministrazione ha inteso puntare ancora di più rispetto alle precedenti; considerando gli ottimi risultati raggiunti in tema di accertamento Imu, peralto effettuato con solo personale interno, su questo capitolo prevediamo infatti un’entrata di 5.400mila euro nell’anno in corso, 1 milione di euro in più rispetto al 2022". Vi è poi il capitolo dei rilievi sollevati dalla Corte dei Conti. Sia l’assessore Moreno Bruni che il dirigente Lino Paoli, si dicono ottimisti affinché la risposta da parte della magistratura contabile, arrivi in tempi rapidi. Questo, in caso di risoluzione, significherebbe, per l’amministrazione Pardini, poter disporre di ulteriori risorse e quindi di maggiore ossigeno per le casse dell’ente. Dal punto di vsita operativo, dopo i passaggi di rito, si prevede – secondo quanto dichiarato dall’assessore Bruni – di arrivare ad approvare il bilancio di previsione entro la fine del mese.

m.g.