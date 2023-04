Lotta contro gli incendi L’Unione potenzia il parco degli automezzi

L’Unione dei Comuni della Garfagnana ha potenziato le sue attrezzature antincendio ed è preparata a fronteggiare nella prossima stagione estiva eventuali interventi urgenti sul territorio, che purtroppo non mancheranno. Con il contributo della Regione Toscana si è aggiunto un nuovo mezzo per il servizio antincendio. Si tratta di un fuoristrada Suzuki Jimny 4x4, attrezzato con radio ricetrasmittente per interagire con i mezzi aerei di soccorso ed il personale a terra, con la possibilità di allestire un centro di comando avanzato per la gestione di incendi di grosse dimensioni.

Il mezzo permette l’accesso sulla viabilità forestale garantendo il raggiungimento e l’allestimento del punto di comando nelle vicinanze dell’incendio. Ricordiamo che nel corso dell’anno 2022 la Garfagnana è stata interessata da 22 incendi con una superficie percorsa dal fuoco media di 2-3 ettari.

Il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, ha sottolineato questo importante ruolo svolto dall’Unione che vede impegnata la struttura h 24 per 365 giorni l’anno e ha rivolto un sentito ringraziamento a tutto il personale ed ai Sindaci sempre in prima linea durante le operazioni di spegnimento.

L’Unione dispone di squadre antincendio composte dai 21 operai forestali e 6 mezzi antincendio (2 autobotti, 2 TSK e 2 mezzi fuoristrada per trasporto attrezzature ed operai forestali), con turnazioni per garantire il pronto intervento h 24 per la verifica delle segnalazioni e degli interventi di spegnimento. Collaborano anche diverse Associazioni di Volontariato Antincendio, ed in particolare l’Anspas della Garfagnana e Cav Gruppo Protezione civile per il supporto su incendi di vegetazione e la gestione degli incendi che interessano le aree abitate, cosiddetti "di interfaccia" perché interessano sia il bosco che le abitazioni o gli insediamenti produttivi.

L’Unione gestisce il servizio antincendio boschivo per conto dei 15 Comuni della Garfagnana. L’attività dell’Ente si sviluppa innanzitutto nel campo della prevenzione, con interventi di manutenzione del bosco e realizzazione di fasce parafuoco, manutenzione della viabilità forestale e della sentieristica, incontri di formazione con le scuole sulle tematiche ambientali e sulla biodiversità, realizzazione di opere antincendio e manutenzione degli invasi. Essi sono 25 dislocati su tutto il territorio della Garfagnana dove l’elicottero della Regione Toscana può attingere acqua in quota per spegnere più celermente gli incendi boschivi. L’Ente inoltre ospita, dal mese di dicembre al mese di giugno di ogni anno,l’elicottero antincendio al Centro operativo intercomunale di Protezione Civile.

Dino Magistrelli