Lotta allo spaccio. Smantellata una banda. Hashish, coca e shaboo. Arrestati in sette

Maxi operazione per combattere il fenomeno dello spaccio nel territorio. E’ andata in porto ieri a Lammari, frazione di Capannori, dove sono stati arrestati sette uomini di origini marocchine, una vera e propria banda di spacciatori. Età differenti, un 51enne, un 45enne, un 27enne, un 26enne, un 23enne, un 22enne e un 19enne, tutti coinvolti nello stesso traffico di droga. I carabinieri della sezione radiomobile di Lucca, insieme a quelli di Lammari, sono riusciti a smantellare la banda ieri pomeriggio, dopo una serie di segnalazioni ricevute da parte dei cittadini. I militari dell’arma, allora, hanno deciso di appostarsi nei pressi dell’abitazione indicata come punto di ritrovo per lo smercio di stupefacienti, notando fin da subito un gran via vai di persone di tutte le età. Chi in auto, chi in bicicletta o anche in monopattino, i clienti arrivavano alla casa, si incontravano con un membro della banda, per poi riprendere il mezzo e andare via.

A seguito di questi movimenti i militari hanno deciso di intervenire, chiamando in aiuto altre due volanti. Sono riusciti inizialmente a fermare tre acquirenti, tutti trovati in possesso di piccole quantità di hashish o cocaina, prima di andare direttamente dagli spacciatori. Durante uno scambio, infatti, sono riusciti a fermare un membro, per poi entrare all’interno della casa.

Scattata la perquisizione, quello che i carabinieri hanno trovato è un vero e proprio negozio di droga, di tutti i tipi. Il saldo dice 30 grammi di cocaina, già divisa in 36 dosi, 50 grammi di hashish, 70 grammi di shaboo, una metanfetamina prima di odore ma molto potente, oltre a 23mila euro in contanti, collegati al lavoro di spaccio. Non mancavano, naturalmente, tutti gli attrezzi necessari alla divisione della merce, come un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e ben 15 cellulari. Tutti e 7 i membri della banda sono risultati tutti domiciliati a Capannori, nullatenenti e con precedenti relativi al fenomeno dello spaccio. Gli uomini sono stati tutti arrestati e portati presso la casa circondariale di Lucca a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria.

Iacopo Nathan