Lotta all’abuso di alcol e allo spaccio L’intesa con i locali e le discoteche

Verso la firma di un protocollo d’intesa con le associazioni di categoria Confcommercio Lucca e Massa Carrara, Silb e Confesercenti Toscana Nord per l’innalzamento dei livelli di sicurezza nelle discoteche e nei locali del divertimento, volta a garantire il divertimento sicuro e a prevenire l’abuso di alcool, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti all’interno e in prossimità degli stessi locali. I punti più significativi dell’accordo sono i seguenti. Per le discoteche: gestione dell’accesso ai locali che tenga conto della capienza massima, comunicazione tempestiva degli eventi per i quali sono previste criticità sotto i profili della Safety e della Security, uso di metal detector, installazione di sistemi di video sorveglianza e di rilevatori del tasso alcolemico, evitare di promuovere la vendita di alcolici a prezzi e con modalità che ne incentivino l’abuso. Ai locali si chiede di: sensibilizzare la clientela al rispetto delle normative vigenti in materia di consumo di alcolici; esporre le tabelle relative al tasso alcolemico, rispettare ul divieto di somministrazione di alcolici ai minorenni, ricorrendo anche all’uso di braccialetti per la consumazione al bar. Le regole indicate sono state sintetizzate in un vademecum per il “Divertimento Sicuro”, frutto dell’attività del Forum Provinciale Permanente per la Prevenzione delle Dipendenze, che le associazioni di categoria si impegnano a diffondere tra i loro iscritti.

L’intesa inoltre si pone l’obiettivo di raggiungere un’omogeneità di orari di chiusura dei locali anche con le altre zone, al fine di evitare il fenomeno del “pendolarismo alcolico“. La Camera di Commercio, inoltre, ha a pubblicato un bando per il finanziamento di investimenti da parte delle imprese in tema di sicurezza con particolare riferimento ai sistemi di videosorveglianza.