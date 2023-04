Lotta alla azzardopatia Una rete territoriale per prevenire e aiutare sui rischi del ”gioco”

L’azzardopatia, ossia la dipendenza dal gioco d’azzardo, è una patologia sempre più in crescita nel nostro territorio nazionale: un problema sociale che deve essere contrastato con interventi di sensibilizzazione, assistenza e consapevolezza.

Con questo obiettivo nasce "Game L-Over", il progetto che si è avviato lo scorso febbraio e che inserisce in una rete capillare enti, associazioni, operatori sanitari, istituzionali e del terzo settore nella lotta al gioco d’azzardo patologico, informando e sensibilizzando la cittadinanza fin dalla più giovane età.

Il nuovo percorso, che si sviluppa nell’ambito del piano di contrasto ai rischi dell’azzardo predisposto dalla Regione Toscana, con il coordinamento di Anci Toscana, monitorato dal Cnr di Pisa e dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e portato avanti, per il territorio lucchese, dalla Fondazione Ce.I.S. Lucca ETS insieme ad amministrazioni comunali e ai servizi ASL (SerD), è stato presentato ieri da Sonia Ridolfi, presidente Ce.I.S. Gruppo Giovani e Comunità di Lucca, da Cristina Malatesta e Fabrizio Pucci, i due educatori che hanno seguito il progetto, Alessio Arces, Federsanità ANCI Toscana, e da Elisa Cerrai, psichiatra responsabile SerD Piana di Lucca.

Tre sono gli obiettivi principali del progetto: una corretta informazione sui rischi e sugli effetti del gioco d’azzardo; sportelli d’ascolto destinati all’accoglienza, orientamento e accompagnamento per i soggetti con disturbo da gioco d’azzardo eo per i loro famigliari; creazione di reti con enti territoriali e la realizzazione di eventi volti a promuovere messaggi di prevenzione e di sensibilizzazione.

Un percorso che mette in gioco un’equipe specializzata ed esperta e che mira a creare una cultura intorno alla patologia, promuovendo il gioco sano. "I dati riguardanti il gioco d’azzardo sono allarmanti: nell’ultimo anno in Italia sono stati bruciati 110 miliardi di euro, 5 miliardi e mezzo in Toscana e 600 milioni in lucchesia.

Numeri da capogiro, che testimoniano un malessere e un disagio che va conosciuto e affrontato. Il disturbo da gioco d’azzardo è spesso un fenomeno sommerso e non sempre il giocatore compulsivo è consapevole del proprio problema" commenta Ridolfi.

La campagna di prevenzione, sensibilizzazione e assistenza promossa dal progetto si articola in un ricco calendario di appuntamenti che mira a coinvolgere l’intera cittadinanza – anche coloro che si sentono estranei a un fenomeno molto pericoloso e impattante – con laboratori teatrali, punti informativi nel territorio, approfondimenti sul tema e molto altro ancora.

Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale del progetto. particolare, il Ce.I.S. di Lucca ha già aperto due sportelli di ascolto in presenza: a Lucca, in via S. Giustina, 59, è possibile presentarsi il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 13; a Viareggio, nella parrocchia della Resurrezione di Nostro Signore, in via Paladini, 58, il martedì e venerdì, dalle 9 alle 12. Per info: [email protected], tel. 335 7454888.

Giulia Alberigi