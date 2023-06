Lotta al cambiamento climatico A Capannori nasce “Lapemaia“ Un’oasi per salvare api e farfalle

Esenzione Imu da settembre per i cittadini capannoresi che adibiranno una parte dei propri terreni agricoli a coltivazioni di fiori utili per richiamare api ed altri insetti impollinatori. Nasce il progetto "Lapemaia", promosso dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di alimentare la biodiversità e fronteggiare il cambiamento climatico, illustrato in conferenza stampa dall’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro, dalla biologa Arianna Chines e dal dirigente delle politiche ambientali del Comune, Luca Gentili. L’incontro con i media si è svolto dietro al palazzo del Municipio dove è stata avviata l’iniziativa di ricreare le condizioni adatte per favorire il ritorno di farfalle ed api. Posizionato il cartello, lasciata una parte del terreno, create fasce verde per questo scopo. Quello che in apparenza sembra incuria è in realtà l’habitat naturale. Nella zona sono stati installati alcuni cartelli informativi sul progetto che contengono anche un QR code attraverso cui è possibile conoscere l’andamento del progetto, le specie vegetali e gli insetti presenti, in particolare le farfalle.

La seconda area interessata dal progetto è quella esterna al cimitero di Marlia, in via delle Selvette. "Siamo soddisfatti, lasciando crescere manti erbosi in alcune porzioni fino alla fioritura e alla produzione di semi abbiamo creato un habitat che favorisce l’impollinazione, una funzione fondamentale per la biodiversità e l’equilibrio dell’ecosistema e quindi per la lotta al cambiamento climatico - afferma l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro – con effetto sull’estetica ma anche sugli equilibri del nostro ecosistema.

Ecco perché cercheremo di sostenere con agevolazioni, come quella sull’Imu, i privati che realizzeranno delle oasi per l’impollinazione". La biologa Arianna Chines aggiunge: "Questo progetto, all’avanguardia sul territorio nazionale, è in linea con il New Deal presentato dalla Commissione europea nel gennaio 2023 per la salvaguardia di api e insetti impollinatori, in modo da invertirne l’allarmante declino entro la fine del decennio, come chiede fortemente a tutti i cittadini europei il commissario dell’ambiente: abbiamo bisogno di azioni immediate e mirate".

Massimo Stefanini