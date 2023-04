Lotta a truffe e raggiri Gli anziani si difendono con i consigli dei carabinieri

In difesa degli anziani contro il pericolo, sempre più insidioso, delle truffe. I comandanti delle dodici stazioni dei carabinieri della compagnia di Lucca, con la collaborazione di associazioni, parrocchie ed enti locali, hanno svolto un ciclo di conferenze in tutta la Piana per sensibilizzare le cosidette “fasce deboli” e aiutarle a difendersi dai truffatori. Un’iniziativa paricolarmente apprezata e che ha coinvolto, in totale, oltre 400 persone. D’altronde, quasi ogni giorni le cronache riportano episodi di raggiri perpetrati da persone senza scrupoli che approfittano della buona fede di questi cittadini per sottrarre loro ingenti somme di denaro o i beni preziosi che custodiscono in casa.

I carabinieri, impegnati quotidianamente nella lotta verso questa fattispecie di reati mediante l’attività preventiva e repressiva, hanno incontrato i pensionati di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari, Villa Basilica e Pescaglia, con lo scopo di fare, attraverso una capillare informazione in tutte le frazioni, un’efficace prevenzione. I militari dell’Arma hanno illustrato le principali tecniche usate da questi malfattori. Che così possiamo riassemere: la “telefonata a seguito d’incidente stradale”, dove i truffatori fingendosi appartenenti alle Forze dell’Ordine contattano telefonicamente la vittima per informarla che un familiare ha avuto un sinistro stradale causando gravi danni a cose eo persone, per il quale è necessario per evitare l’arresto del congiunto, versare una cospicua somma di denaro o gioielli come cauzione, corrispettivo che puntualmente, dopo pochi minuti, viene ritirato al domicilio della vittima da un sedicente “assistente”.

Oppure il “finto operatore di società di erogazione dei servizi” quali energia elettrica, acqua, gas... che s’introduce nell’abitazione della vittima con il pretesto di fare una lettura, verificare fughe di gas, perdite di acqua, così mentre il truffatore distrae il proprietario di casa, un complice si fa il giro di tutte le stanze appropriandosi di denaro e oggetti di valore. Sulla stessa falsariga c’è il “finto operatore delle Poste”, dove il malfattore col pretesto di verificare l’esistenza di banconote false individua il nascondiglio dei risparmi della vittima, per poi appropriarsene distraendola con una scusa.

I carabinieri hanno illustrato anche le principali tecniche relative alle truffe consumate attraverso il web, come quella relativa all’acquisto on line di beni che dopo il pagamento non vengono consegnati, o quella fatta nei confronti di un soggetto che ha messo in vendita qualcosa, che viene indotto a recarsi presso uno sportello bancomati per ricevere il pagamento e invece, guidato da una “procedura fraudolenta”, effettua un bonifico o una ricarica postepay al truffatore.

In conclusione sono stati dati dei suggerimenti utili come: non consentire l’accesso all’abitazione a sconosciuti, accertandosi sempre della loro identità, prima di aprire la porta, verificando con attenzione i tesserini di riconoscimento. Le società che erogano servizi preavvisano sempre l’intervento dei loro tecnici, mentre gli appartenenti alle forze dell’ordine sono sempre in uniforme e con la macchina di servizio; non dare soldi agli sconosciuti e non custodire in casa grandi somme di denaro; in caso di dubbi chiamare il numero d’emergenza “112”. L’operatore darà subito delle indicazioni utili e se necessario invierà subito una pattuglia per verificare l’identità dello sconosciuto.

lucca