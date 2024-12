L’Osteria “Il Fornello“ e il patron chef Giuliani protagonista in Tv

Va in onda stasera sul Canale 14 di TVL la speciale puntata de “La mappa del Gusto“ con Simone Gai (anche su Youtube) che “racconta“ le eccellenze gastronomiche del nostro territorio. Per lo chef Gabriele Giuliani, titolare del Ristorante “Il Fornello“ a Marginone, sarà l’occasione per mostrare il “dietro le quinte“ di alcuni piatti speciali che profumano di tradizione, genuinità e professionalità in cucina. Un viaggio nell’arte della gastronomia più sincera e per questo più apprezzata al punto che lo storico ristorante in soli 4 giorni dalla pubblicazione del menù è già sold out per il pranzo di Natale. “Questo incredibile risultato non sarebbe stato possibile senza la fiducia e l’affetto dei nostri meravigliosi clienti – così il patron del locale –. Ogni anno ci emoziona sapere che tante famiglie scelgono il Ristorante Osteria Il Fornello per celebrare momenti così speciali con i loro cari. Grazie a tutti“.