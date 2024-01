“L’orizzonte chiuso“: il bis. Libro in ristampa e in tv. Lunedì evento in Provincia

In epoca certamente non facile per l’editoria il caso è da segnalare. E’ infatti in ristampa il libro “L’orizzonte chiuso. L’internamento ebraico a Castelnuovo di Garfagnana 1941-1943“ autori Oscar Guidi, Silvia Angelini e Paola Lemmi, edito da Pacini Fazzi. E uscirà a ridosso del Giorno della Memoria in edizione rinnovata e accompagnata dal saluto sia del presidente della Regione Eugenio Giani, sia del sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi. La presentazione ufficiale della nuova edizione del libro, inserita nel Calendario della Provincia per il Giorno della Memoria, si terrà lunedì 29 gennaio alle 16.30 nella Sala del Trono di Palazzo Ducale.

Dopo il saluto del presidente della Provincia Luca Menesini e del sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, sarà lo storico Umberto Sereni a presentare il volume insieme all’autore e alle autrici. “Quella rievocata dal volume ‘L’orizzonte chiuso. L’internamento ebraico a Castelnuovo di Garfagnana 1941-1943’ – commenta il presidente della Provincia, Luca Menesini – è una pagina di storia ancora troppo poco conosciuta. Trovo, pertanto importante e con un forte valore non solo simbolico, ma anche pratico, la pubblicazione del saggio di Oscar Guidi, Silvia Angelini e Paola Lemmi, che ne promuove la conoscenza anche e soprattutto verso le nuove generazioni e non posso che essere felice e ringraziare la casa editrice Maria Pacini Fazzi di presentare ufficialmente a Palazzo Ducale questo importante volume, con un evento che rientra nel calendario delle iniziative dell’amministrazione provinciale per il Giorno della Memoria”.

Dal libro al film è un attimo, come spiega il sindaco di Castelnuovo Tagliasacchi: “Un saggio che adesso, attraverso l’utilizzo del potente mezzo cinematografico, si è concretizzato in volti, voci, esperienze ambientate in luoghi a noi vicini che sono stati i dolorosi scenari di tragiche vicende, che adesso ancor di più diventano materia storica viva, attiva generatrice di coscienza”.

La nuova edizione esce infatti in occasione della messa in onda stasera alle 21.15 su Rai 3 del film “Per un nuovo domani“ (regia di Luca Brignone, con Neri Marcorè, prodotto da Rai Fiction e Alfea Cinematografica). Lo studio all’origine del libro è fondato sulla memoria orale, sul materiale dell’Archivio storico di Castelnuovo, e porta il luce le vicende storiche ma anche quelle del vivere quotidiano.