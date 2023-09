Lorenzo Baglioni no limits: domani a Barga al Teatro dei Differenti

“Siamo le foto che scartiamo”. Così è intitolata la divertente pièce di Lorenzo Baglioni, che andrà in scena domani giovedì 21 settembre, alle 21, al Teatro dei Differenti di Barga. L’evento, che fa parte del programma del Festival I Musei del Sorriso, è realizzato dal Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca in collaborazione con il Comune di Barga, i Musei civici di Barga e la Fondazione Toscana Spettacolo.

Il filo conduttore dello show, attualissimo e ironico, è la comunicazione: quella nell’ambito della didattica, quella delle pubblicità, dei social network, delle fake news; insomma, un tema aderente all’era del web e dei nativi digitali e rivolto in particolare ai ragazzi. L’evento, per cui è previsto un biglietto d’ingresso di 5 euro, è prodotto da Ridens e vedrà anche la partecipazione del cantante e musicista Damiano Sardi.

Lorenzo Baglioni, ideatore dello show insieme al fratello Michele, è un cantautore e comico italiano. Nato a Grosseto, inizia a pubblicare video di canzoni comiche sul suo canale Youtube, raggiungendo, in poco tempo, molte visualizzazioni.

Nel 2016 entra a far parte del cast di Colorado, e successivamente si avventura come conduttore di alcuni programmi televisivi e game show. Nel 2018 si fa conoscere nel panorama musicale nazionale, partecipando al Festival di Sanremo “Nuove Proposte” con il brano Il Congiuntivo, arrivando quarto. Laureatosi in matematica, ne è diventato anche un ottimo “divulgatore”, con simpatiche canzoni didattiche come Le leggi di Keplero e Logaritmi. Per info e prenotazioni: 0583724791 - [email protected] Il calendario completo si trova al sito: http:www.museiprovincialucca.itfestival. Il Festival è organizzato dalla rete di musei aderenti al Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca - coordinati dalla Fondazione Paolo Cresci - in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, l’Ufficio Ufficio Politiche scolastiche, culturali e della comunicazione istituzionale della Provincia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Per informazioni: Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, Cortile Carrara - Palazzo Ducale - 55100 Lucca: [email protected], 0039 0583 417483

Instagram: https:www.instagram.commuseiprovincialucca Youtube: https:www.youtube.comchannelUCq1F4-8C53W1S2nQoFZPbnQ (dove sono presenti i video promozionali di ciascun museo).