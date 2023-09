L’ordine di sfilamento. Ecco la “mappa“ ufficialeper seguire la Processione

Ecco l’ordine di sfilamento ufficiale della Luminara di Santa Croce 2023. Una guida completa per seguire passo passo i vari momenti della Processione di stasera e per capire, di volta in volta, quale punto dello sfilamento ci si trova ad osservare.

La prima parte

Volontariato e sezione Religiosa. Stendardo del Volto Santo; Croce fiorita; Vigili del Fuoco; Croce Rossa Italiana; Croce Verde; Croce Cattedrale con effige Volto Santo; Aggregazioni laicali - Consulta Diocesana Volontariato; Pellegrini della via Francigena; Confraternita di S. Giacomo Delegazione di Lucca.

Area Pastorale Versilia; Comunità Parrocchiali; Chiesa-nella-città di Viareggio; Gruppo Corale “Gasparini” di Camaiore; Corpo Musicale di Camaiore; Area Pastorale Valle del Serchio; Comunità Parrocchiali; Area Pastorale Piana di Lucca; Gruppo Corale di Lammari; Gruppo Corale di Gragnano; Corpo Musicale di Nozzano Castello; Comunità Parrocchiali comprese le parrocchie della Valleriana affidate a presbiteri della Diocesi di Pescia; Chiesa-nella-città di Lucca; Cappellanie Ospedaliere: Santa Croce di Castelnuovo Garfagnana, Versilia e San Luca di Lucca.

Missioni di Comunità Cattoliche; Comunità Filippina di Lucca; Comunità Srilankese; Comunità Ucraina di Lucca e Viareggio; Chiese Sorelle; Comunità Ortodossa Romena di Lucca; Comunità Ortodossa Romena di Viareggio.

Confraternite; Corpo Musicale Merciful Band di Borgo a Mozzano; Misericordie con volontari, confratelli e consorelle; Pastorale giovanile, giovani delle Parrocchie, Scouts, Villaggio del Fanciullo; Terziari di vari Ordini

Religiosi e Religiose; Ordini Cavallereschi; Cavalieri del Santo Sepolcro; Ordine di Malta.

Clero

Diaconi e Presbiteri; Croce Arcivescovile con il crocifisso rivolto verso l’Arcivescovo; Capitolo della Cattedrale; eventuali vescovi presenti con due diaconi assistenti; l’Arcivescovo monsignor Paolo Giulietti con due Canonici assistenti; Gruppo Corale di Nave; Corpo Musicale di S. Gennaro.

La seconda parte

Civile e “istituzionale“

Chiarine - Gonfalone - Valletti Comune di Lucca; sindaco di Lucca; Giunta, Consiglio Comunale; Senatori e Deputati; il Prefetto; il Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica, Questore, Comandante provinciale dei Carabinieri, Comandante provinciale Guardia di Finanza, Comandante Polizia Penitenziaria, Comandante Provinciale Corpo Forestale dello Stato, Comandante Capitaneria di Porto, Comandante Provinciale Vigili del Fuoco, Comandante Polizia Provinciale, Comandante Polizia Municipale di Lucca, Ufficio Scolastico Territoriale; Amministrazioni ed Aziende pubbliche; Gonfalone della Provincia di Lucca; Presidente della Provincia; Giunta e Consiglio Provinciale di Lucca; Gonfalone della Regione e propri rappresentanti; Ente di Bonifica - Consorzio 1 Toscana Nord.

Comuni ospiti con gonfalone (Comune di Lucca Sicula, Comune di Chiesina Uzzanese); Comuni della Provincia di Lucca con gonfalone; Unioni dei Comuni lucchesi; Fondazioni bancarie lucchesi; Delegazioni Associazione Lucchesi nel mondo; Corpo musicale di Segromigno in Monte; Camera di Commercio; Associazioni di categoria: Commercianti, Artigiani, Associazione Industriali e Giovani Industriali, Agricoltori Allevatori, Cooperative; Ordini e Collegi professionali; Rappresentanze sindacali dei lavoratori; Rappresentanze militari e Associazioni d’Arma; Associazioni combattentistiche; Gruppi di volontariato civile; altre rappresentanze locali del mondo economico, sociale, culturale, militare e sportivo, associazioni filantropiche e di tutela dei cittadini.