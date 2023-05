L’ordine dei templari Un incontro a cura di 50 & Più Università

“L’ordine dei Templari e la sua eredità spirituale. Grandiosità e tragedia di un evento storico decisivo”. E’ questo il titolo dell’incontro in programma oggi – martedì 16 maggio – alle 17 all’interno dell’auditorium della Banca Del Monte di Lucca di piazza San Martino. L’evento è a cura di 50 & Più Associazione provincia di Lucca, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Provincia. Relatore della giornata sarà il dottor Marco Ciampini, generale di divisione e vice commissario generale per le Onoranze ai Caduti. Al centro del dibattito le origini dell’Ordine dei Templari al termine della prima crociata e la sua partecipazione agli eventi più importanti della vita cristiana oltremare e ai fatti più significativi delle crociate svolte per sostenere l’attività cristiana in Terra Santa. Ingresso libero per il pubblico fino a esaurimento dei posti. Ieri sera bel successo al Teatro di Porcari con lo spettacolo del primo gruppo dei laboratori teatrali 50&Più Università a cura di Francesco Tomei dal titolo “Rosa antico“ dedicato Le donne Puccini. Sul palco c’erano Maria Santa Bernardoni, Cinzia Camporese, Renzo Fantozzi, Marilice Lanfranchi, Silvia Mastronardi, Laura Menesini, Fabiola Moriconi, Francesca Veltri Panni, Giovanna Rosito, Marco Tomei.