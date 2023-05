L’orchestra scolastica è la migliore d’Italia

Porcari sempre di più capitale della musica nella Piana e non solo. Ciò, come al solito, grazie all’orchestra della scuola Media "Pea" che fa incetta di riconoscimenti. L’ultimo è addirittura il primo premio a livello italiano, al settimo concorso nazionale riservato alle scuole primarie, alle secondarie di primo e secondo grado e per gli istituti che hanno svolto corsi di base dei conservatori. Dal 21 al 26 maggio lo svolgimento della rassegna che, quindi è ancora in corso, ma la scuola porcarese si è già imposta. I ragazzi sono stati eccezionali, l’orchestra della Media "Pea" è ormai da considerare una specie di Eccellenza locale. Cambiano con gli anni gli interpreti ma sembra che vi sia un Dna specifico per questo indirizzo. Questo grazie anche ai docenti che preparano gli studenti in maniera eccezionale. Ormai la banda musicale giovanile è richiestissima, persino all’estero e produce concerti ed esibizioni in varie zone d’Italia ma anche d’Europa.

E’ dei primi giorni di maggio, ad esempio, l’ennesimo successo al teatro di Cremona, nella città di Stradivari, all’International Spring Festival, accompagnati dagli assessori Michele Adorni e Eleonora Lamandini e dal dirigente scolastico Filippo Guidi. Tanto per menzionare l’ultimo prima del concorso nazionale. Un vero tesoro culturale che va senza dubbio coltivato. Sarà ripreso anche il progetto per fare di Porcari una "città della musica" che era stato lanciato negli anni scorsi. Nei prossimi giorni, in concomitanza con la fine della didattica, ci saranno i saggi finali.

Ma.Ste.