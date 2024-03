L’Orchestra del ’Boccherini’ in concerto

Secondo evento della stagione Open del “Boccherini” e secondo concerto dell’orchestra del Conservatorio, questa volta diretta dal M° Tiberiu Dragoş Oprea (nella foto). “La scrittura per archi” è il titolo dell’appuntamento di venerdì 15 marzo (ore 21, Auditorium “Boccherini”, in piazza del Suffragio): un viaggio nella musica moderna e contemporanea di Ottorino Respighi e Benjamin Britten. Sul palco un’orchestra di soli archi, che il M° Dragoş Oprea guiderà attraverso le pagine più celebri dei due compositori. In programma, infatti, troviamo di Britten la famosa Simple Symphony, op. 4, uno dei brani più noti del genio musicale inglese. Di Respighi sarà suonata la Suite per archi in sol minore, scritta tra il 1901 e il 1903, durante l’esperienza dell’autore come violista nel Quintetto Mugellini. La Suite è un omaggio del giovane compositore a forme di danza del passato, una delle prime interessanti sperimentazioni di Respighi nel combinare insieme antico e moderno. Tiberiu Dragoş Oprea è attualmente primo direttore della Filarmonica di Piteşti e del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto Oleg Danovski a Costanza. Il suo repertorio copre un’ampia gamma di stili: sinfonico e vocale-sinfonico (oratori, messe, requiem, cantate), opera, operetta, musical. È uno dei pionieri dei concerti crossover, tra elementi classici e musica pop, rock, jazz, popolare.