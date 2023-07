L’orchestra “Cupiditas“ fa ritorno al Teatro Alfieri

Stasera alle 21,15 al teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana con il concerto dell’"Orchestra Cupiditas" prosegue la 21ª edizione dell’International Academy of Music Festival 2023 con una serata a ingresso libero. L’Orchestra Sinfonica torna ad esibirsi nel teatro Alfieri di Castelnuovo, diretta dal Maestro Pietro Mazzetti. Questa realtà nata nel 2015 ha già collezionato molti successi ed e ormai una costante nelle iniziative culturali di spicco della nostra regione e all’interno del festival. Musicisti giovani e dotati formati nel conservatorio Cherubini di Firenze e nella scuola di musica di Fiesole, uniti dall’amore per la buona musica e il “desiderio ardente” di suonare insieme, offrono concerti di grandissima qualità con l’obiettivo di avvicinare il più possibile i giovani alla musica classica. Quest’anno l’orchestra sarà ulteriormente arricchita dalla partecipazione come solisti di due giovani musicisti di livello internazionale: Caitlin Wang, giovanissima violinista, e Justin Wu (foto), grande promessa del violoncello.

In programma il concerto in do maggiore di Haydn, il concerto per Violino n 4 di Mozart e la sinfonia n.29 K 201 in la maggiore di W.A. Mozart. L’ingresso libero. Il festival prosegue lunedì 3 luglio 2023 alle 21,15 nella Saletta Suffredini a Castelnuovo di Garfagnana con il concerto di Gala con gli Studenti dell’International Academy of Music, a ingresso libero.