”L’opposizione spara nel mucchio per screditare Pardini”

"Ci sarà tempo e modo di chiarire l’assoluta regolarità della nomina di Gianmarco Mancini nelle sedi istituzionali preposte, ma questo non è il punto politico che qui interessa. Interessa, piuttosto, come venga usata la clava contro terze persone, infischiandosene di qualunque conseguenza, per attaccare frontalmente il sindaco Pardini".

Le forze di maggioranza fanno quadrato intorno al sindaco e difendono le scelte anche sulla nomina dell’ormai ex presidente di Geal Mancini che nella giornata di martedì ha dato le dimissioni al termine di una polemica politica. I sei capigruppo di maggioranza – Armando Pasquinelli, Lega, Stefano Pierini, Lucca 2032, Lorenzo Del Barga, Difendere Lucca, Elvio Cecchini, Lucca Civile, Lido Fava, FdI e Alessandro Di Vito, Forza Italia – attaccano colui che viene ritenuto il regista dell’intera operazione: Francesco Raspini.

"È evidente e chiaro – viene spiegato – che il consigliere Raspini non ha ancora elaborato il lutto della inaspettata sconfitta elettorale, condannando con questo atteggiamento l’opposizione a seguirlo sul piano della invettiva, piuttosto che su proposte alternative e concrete sulle pratiche dell’amministrazione. Una opposizione che dietro il suo leader spara nel mucchio per screditare l’agenda politica di Pardini, nonostante l’assoluto gradimento che si riscontra tra i cittadini. Inoltre, non può passare inosservato l’uso strumentale della commissione controllo e garanzia fattone dal suo presidente, che la utilizza solo e soltanto per indagare su supposti ed eventuali errori del sindaco e staff, scordandosi che in quella sede fa politica e non il vice questore".

Il centrodestra sottolinea il diverso atteggiamento che si registra a Capannori, dove l’analoga commissione viene bloccata dal centrosinistra che fa mancare il numero legale.