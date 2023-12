L’opposizione chiederà le dimissioni della presidente del Consiglio comunale

Gli esponenti dei partiti di opposizione chiederanno le dimissioni della presidente del consiglio comunale attraverso una mozione di sfiducia che sarà depositata ufficialmente dopo il periodo natalizio.

A spiegare i motivi sono stati, nell’ambito di una conferenza stampa, Matteo Petrini di Fratelli d’Italia, Matteo Scannerini di Forza Italia, Domenico Caruso della Lega Capannori, insieme all’esponente del Gruppo Misto Bruno Zappia, che intendono mettere in evidenza il comportamento della presidente Gigliola Biagini, durante la seduta straordinaria su Ascit dello scorso 6 dicembre, interrotta, secondo quanto spiegano i rappresentanti dell’opposizione, mentre aveva la parola il consigliere Matteo Scannerini di Forza Italia, per le repliche alla relazione fatta dal presidente del gestore rifiuti Ugo Salvoni.

"Nel consiglio comunale di mercoledì scorso è stato toccato il punto più basso di questi cinque anni di amministrazione - ricorda il capogruppo di Forza Italia, Matteo Scannerini - . Dopo che il presidente Ascit ha illustrato una relazione che non era stata consegnata ai consiglieri, avevo preso parola per chiedere alcuni chiarimenti, ma la presidente ha interrotto la seduta, perché si erano sforate le ore 19, orario in cui sarebbe dovuta iniziare la seconda sessione convocata per quello stesso giorno". Questo, secondo l’opposizione, sarebbe solo uno degli episodi di cui la presidente si sarebbe politicamente “macchiata“ in questi anni. L’opposizione infatti accusa la mancanza di un comportamento “super partes“ come invece ci si aspetterebbe da chi ricopre il ruolo di presidente di un consiglio comunale.

Secondo Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Gruppo misto, in diversi episodi si è finito per negare la parola alla minoranza, anche attraverso la mancata calendarizzazione di mozioni e interpellanze presentate dagli stessi consiglieri. "Quello che è più grave - aggiungono gli esponenti di opposizione - è che nell’ultimo caso specifico la presidente non si sia curata del fatto che la discussione aveva rispettato i tempi che ci erano stati dati, ma soprattutto che era nell’interesse di tutti i cittadini portare a termine l’argomento, che affrontava il problema dei rifiuti, della situazione debitoria della società e delle tariffe che pagano i cittadini. Del resto questo è un atteggiamento che la presidente del consiglio comunale è solita utilizzare, chiudendo sempre puntualissima le sedute comunali, e lasciando così gli ordini del giorno a metà, tagliando fuori mozioni e interpellanze che sono gli atti con cui si esprime l’opposizione".