L’opposizione: "Altopascio sotto assedio"

"Altopascio è sotto assedio e gli amministratori pubblici si sono dileguati". Sono le parole dei consiglieri di opposizione ad Altopascio Maurizio Marchetti (nella foto), Francesco Fagni, Simone Marconi, Luca Bianchi, Fabio Orlandi e Valerio Biagini i quali in una nota scrivono: "Per l’ottava giornata consecutiva Altopascio “balza“ agli onori delle cronache per fatti di estrema gravità, episodi di criminalità che sono culminati con una rapina a casa di una famiglia altopascese che ha passato davvero brutti momenti. A lui, come a tutte le altre vittime di questi episodi, va la nostra solidarietà e la nostra vicinanza. Tutto questo accade da ben otto giorni consecutivi, senza che l’amministrazione comunale abbia sentito il bisogno di esprimere un parere. Uno schema già visto tante volte. Infatti, in pieno stile sovietico, a D’Ambrosio, Toci e compagnia piace diffondere notizie positive. Quelle negative si nascondono. In questo caso siamo di fronte a un vero assedio: macelleria islamica, ferramenta Pinini, ristorante Vaccaboia, bar Togos, ristorante Templare, bar La Dogana, ristorante Sukai Sushi, rapina a casa della famiglia Luporini, tutti i luoghi e le persone toccate da questa ondata di criminalità che si inserisce in un territorio abbandonato a se stesso".

"Da chi per anni impartiva lezioni e spiegava cosa bisognava fare - conclude il comunicato - dopo otto anni di guida del Comune di Altopascio, ci dovrebbe essere ben altra reazione ma, del resto, si raccoglie quello che si semina e qui, oltre tanti discorsi e tanti selfie, c’è davvero poco".