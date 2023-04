L’onda lunga della protesta continua Nuova riunione aperta ai cittadini sulla rivoluzione della sanità

Continuano in alta Garfagnana le riunioni popolari, aperte a tutti, per la salvaguardia dell’emergenza e urgenza medica in alta Garfagnana, servizi sanitari che coinvolgono direttamente i comuni di Camporgiano, Minucciano, Piazza al Serchio, San Romano, Sillano Giuncugnano e Vagli Sotto.

Questa sera, con inizio alle ore 21, l’incontro si terrà nella sala polivalente di Magliano. All’ordine del giorno, la soppressione del medico presso il 118 a Piazza al Serchio, la soppressione del servizio di guardia medica notturna dalle 24 alle 8 del mattino successivo, funzionamento del Pronto Soccorso di Castelnuovo.

"I giorni passano, ma i problemi restano tutti sul tappeto - commenta uno dei promotori di questi incontri, Andrea Campoli - anche se i sei sindaci stanno lavorando a livello istituzionale. Devono però avere alle spalle una popolazione intera che non gli faccia mancare il proprio supporto e l’appoggio incondizionato. Per questi motivi continuiamo a promuovere i suddetti incontri che sono sempre partecipati. Abbiamo cominciato con Piazza al Serchio, poi San Romano, Sillano e ora a Magliano".

Intanto per quanto riguarda il medico del 118 in alta Garfagnana, l’Asl va avanti con la sua sperimentazione. In aprile il medico sull’ambulanza c’è solo tre giorni. Nel mese di maggio non è previsto nessun medico, mentre non è ancora convocata l’annunciata Conferenza dei Sindaci.

"L’ormai storico “Manifesto da morto del 118“ - aggiunge un altro dei promotori, Iacopo Cassettai - comunque, ha allertato la popolazione e in tutte le riunioni svolte fatte la gente si è detta disposta a lottare, con ogni mezzo lecito, per non perdere un servizio sancito dalla Costituzione, com’è quello della salute".

"I sindaci dei sei Comuni interessati - aggiunge - ora sanno che dietro di loro hanno una popolazione pronta a lottare. La nostra protesta non riguarda solo il medico del 118, ma anche la riforma della Guardia Medica (dalle 24.01 alle 8.00 senza nessun medico) e il Pronto Soccorso di Castelnuovo dove opera un solo medico, più quello dell’auto medica, che se chiamato deve partire immediatamente".

"Davanti a queste innovazioni e tagli dei servizi - conclude - , ci sentiamo abbandonati a noi stessi, eppure paghiamo le stesse tasse di tutti gli altri cittadini toscani".

Appuntamento dunque stasera alle 21 nella sala polivalente di Magliano.

Dino Magistrelli