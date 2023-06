L’occhio sui mondi lontani nelle immagini di Lotumolo

Esistono poche cose che riescono ad avere un impatto sulle persone più forte della fotografia. Dietro un semplice scatto si nasconde una realtà, spesso lontana, carica di significato che all’improvviso ci colpisce e sconvolge il nostro modo di vedere il mondo. Tutti noi siamo capaci di ricordare un’immagine, nella quale forse ci siamo imbattuti molti anni fa, che ci ha stupiti, emozionati o scioccati, ma che ci ha dato l’occasione di riflettere sulla realtà che ci circonda. In ciò risiede la forza della fotografia: nel permetterci di riflettere e osservare la nuda realtà nella quale viviamo e che abbiamo contribuito a costruire. Proprio questo è il motivo che ha spinto Stefano Lotumolo, fotografo lucchese di 36 anni, ad allestire nella chiesa di San Cristoforo in via Fillungo una mostra fotografica visitabile fino al 29 giugno (tutti i giorni 10-22; ingresso libero). "Inspired by the People", attraverso gli scatti realizzati da Lotumolo nei suoi lunghi viaggi in Africa e in Asia, trasporta i visitatori verso culture, tradizioni e mondi estremamente lontani dal nostro, mettendo "faccia a faccia" gli spettatori occidentali con le lontane e antiche tribù africane e asiatiche. "Gli occhi sono il modo migliore per entrare in connessione con le persone ed emozionare gli spettatori – dice Lotumolo – Tutto è iniziato dalla voglia e dall’amore che ho dentro di me di entrare in connessione con il diverso e di dare voce a chi non ne ha. Quello che mi piacerebbe e che le persone che vengono a vedere la mostra si emozionassero, non ho niente da insegnare ma offro la mia esperienza dalla quale ognuno può prendere ciò che vuole". La scoperta della passione per la fotografia, nel 2017, e la decisione di iniziare a viaggiare hanno permesso al giovane fotografo lucchese di entrare in contatto con popolazioni antiche e culturalmente molto distanti da noi, ma che condividono un grande problema a noi familiare: il cambiamento climatico. Per questo che Lotumolo ha fondato nel 2020 "Radici Globali" un’associazione che ha come obiettivo quello di rigenerare il suolo in zone soggette ai cambiamenti climatici. Un’iniziativa che ha già permesso di avviare un progetto di messa a dimora di 700 alberi in India e un progetto di costruzione di pozzi d’acqua potabile in Tanzania e che in futuro potrebbe estendersi ad altre zone dell’Africa.

Andrea Falaschi