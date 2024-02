Locali non all’altezza. Parla il Questore: "Disponibili a spostarci in spazi più adeguati"

"Il problema non è la questura, ma la logistica e le strutture che ha a disposizione". Le lunghe file di cittadini in attesa di svolgere le pratiche per il rilascio passaporti durante l’open day di sabato scorso non hanno fatto felice il questore di Lucca, Edgardo Giobbi, che ha voluto spiegare la situazione degli uffici e degli spazi della Questura. Durante la firma dell’accordo per l’ufficio passaporti a Gallicano, infatti, ha spiegato la situazione.

"Le lunghe file dei cittadini sotto la pioggia, purtroppo, non è un problema della questura - spiega il questore -. Dovremmo fornire ai cittadini lucchesi una struttura dove non siano costretti ad aspettare sotto la pioggia. Abbiamo un front office di due lavoratori, con 300 persone in fila si creano le file di quattro ore, con strutture adeguate non ci sarebbero. La problematica è la logistica, e la Questura non ha il potere di risolverla".

Proprio per questo, Giobbi ha fatto una precisa richiesta alle istituzioni locali, chiedendo un aiuto per svolgere al meglio il lavoro. "Locali dove ricevere cittadini in grande numero - prosegue Giobbi -, per svolgere tutti i servizi di polizia amministrativa, che ricordo sono le licenze, i porto d’armi, le licenze di caccia, i porto d’armi e quant’altro, non ci sono. Lo so che adesso i locali dove ci troviamo sono di proprietà ministeriale. Io adesso sto chiedendo se una qualsiasi istituzione avesse voglia di individuare un locale che possa accogliere i cittadini di Lucca nel migliore dei modi. Noi saremmo assolutamente pronti ad andarcene, e voi vedrete che i problemi di file di quattro ore per fare un passaporto sparirebbero in un secondo. Ribadisco che non è un problema di personale della Questura, ma di logistica. Se qualsiasi istituzione cittadina volesse darci una struttura, che magari non usa, per realizzare una sala d’attesa e potesse ospitare servizi collegati, per esempio, alla presenza di immigrati nel territorio, hce solitamente fanno file indecorose davanti alla Questura, noi siamo pronti ad andarcene".

Presente alla conferenza, è intervenuto anche il presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, che ha spiegato la storia degli immobili della questura.

"Mi interessa dire una cosa riguardo agli immobili della questura - spiega il presidente della Provincia, Luca Menesini -. La questura, insieme a quelli dei vigili del Fuoco, un tempo erano di competenza della Provincia. L’abolizione delle Province si è creato un fondo ministeriale che ha acuqistato l’immobile della questura, che prima aveva il possesso della struttura. Poi però, dopo la cessione, è mancata la fase successiva, ovvero quella dell’investimento. Il fondo ministeriale doveva risolvere una serie di cose, ma la situazione è diventata quasi peggio. A oggi le questioni riguardano i ministeri di competenza".

Iacopo Nathan