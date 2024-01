L’obiettivo primario ora è diventata la Coppa

Torna domani la Coppa Italia con le semifinali di andata. In campo, alle 18.30 al “Porta Elisa“ Lucchese e Padova e in serata (20.30) al “Romeo Neri“, Rimini e Catania. Il “ritorno“ è previsto mercoledì 28 febbraio (orario da stabilire). Ricordiamo che la Coppa mette in palio un posto nella fase nazionale dei play-off, una scorciatoia che sembra molto interessante per Lucchese, Rimini e Catania, che sono attardate in classifica nei rispettivi gironi. Se il Padova, secondo, ma con ben 7 punti di distacco dal Mantova capolista, dovesse chiudere nell’attuale posizione, accederebbe direttamente alla fase nazionale. Questo semplicemente per dire che i rossoneri di Gorgone, i biancorossi di Troise ed i rossoazzurri di Lucarelli, potrebbero puntare proprio sulla Coppa per centrare l’importante obiettivo altrimenti difficilissimo da raggiungere.

Dal momento che si gioca sulla distanza di 180 minuti, anche l’atteggiamento delle squadre potrebbe essere diverso, rispetto ad una gara “secca“. E mentre Vincenzo Torrente, sulla sponda biancoscudata, si può permettere di presentare in attacco la coppia nuova di zecca composta dal ventiduenne Mattia Tordini proveniente dal Lecco ed il più esperto Luca Zamparo, ex Virtus Entella, Giorgio Gorgone potrebbe dare fiducia a Magnaghi, col supporto di Russo e Guadagni. Il centravanti, al quale ultimamente è stato preferito il più dinamico, aggressivo ed anche risolutore Yeboah, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per ritrovare la giusta condizione e la Coppa è l’occasione giusta.

Il tecnico rossonero potrà effettuare solo un mini turnover, utilizzando magari chi ha giocato meno come Alagna, Djibril, Visconti e lo stesso Fazzi, che sconterà la squalifica domenica a Gubbio, dal momento che sono ancora out gli infortunati Fedato, De Maria e Sabbione. Da vedere se Gorgone schiererà subito Benassai, o se gli permetterà di proseguire i trattamenti per il recupero del problema della pubalgia, in modo da utilizzarlo al “Barbetti“ contro un Gubbio in grande risalita, in quella che al momento sembra essere la scelta della difesa a tre con Tiritiello e Gucher. Inutile aggiungere che il match contro il Padova (arbitrerà Madonìa di Palermo) mantiene un suo fascino rimanendo legato a tante “battaglie“ sportive tra le due squadre specialmente in serie B.

L’ultima volta che Lucchese e Padova si sono affrontate al Porta Elisa era il 21 settembre 1997 per la quarta giornata di serie B: si imposero i rossoneri allenati da Luigi De Canio per 2 a 0 con reti di Roberto Paci e Piero Wome. Domani sarà tutt’altra storia, ma ugualmente intrigante e di assoluto richiamo per il pubblico. Per l’occasione non saranno validi gli abbonamenti. I biglietti sono in vendita al Lucchese Point di via dello Stadio oggi dalle 15.30 alle 19 e domani dalle 11 fino all’inizio della gara. I biglietti sono a disposizione anche nelle abituali rivendite e on line su: https://go2.it/evento/lucchese-1905-vs-padova/7326.

Intanto la Lucchese comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il giocatore Gianluigi Sueva (in foto Alcide).

Emiliano Pellegrini