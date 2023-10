lo stop alla viabilità

Situazione più complessa del previsto per la frana (in foto Borghesi) che nelle prime ore del 25 ottobre ha inondato di decine di massi, alcuni anche di 8 metri cubi, la carreggiata della Sp 10 di Arni, all’altezza del Ponte dei Merletti, fra la galleria del Cipollaio e la località Tre Fiumi. Chiusa momentaneamente per verifiche tecniche sul versante, non sarà riaperta prima di circa due settimane per la necessità di una valutazione maggiormente approfondita sulle modalità di intervento. Resta alto, infatti, il rischio di crollo di una parte di roccia che si trova a sbalzo sul piano sottostante e preoccupa molto per la sua instabilità. A impensierire sono anche le previsioni meteorologiche che indicano un nuovo peggioramento già nella serata di oggi con un lunedì ipotizzato particolarmente “nero“ in arrivo.

Tanti i disagi per la chiusura di questo importante collegamento tra la Garfagnana e la Versilia, definita anche la viabilità dell’economia e del turismo, sia per i pendolari che percorrono giornalmente la strada in entrambe le direzioni, sia per i visitatori che sono tanti in ogni periodo dell’anno. Al momento, il traffico è stato dirottato al Passo del Vestito, anche se si tratta, comunque, di una alternativa che presenta un notevole allungamento dei percorsi, tra l’altro, caratterizzata a sua volta da diverse criticità, infatti è stata riaperta da poco tempo, dopo parecchi mesi di chiusura per la sua messa in sicurezza.

Fio. Co.