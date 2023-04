Lo stop alla vendita è una possibilità

Tutto è possibile. Anche se gli scenari per l’ex Manifattura si riducono a due, tre sostanzialmente: o il proprietario di quei 6mila metri quadrati battuti all’asta bussa alle porte di palazzo Orsetti, chiarisce le sue intenzioni e si dice pronto alla convivenza con Polimea. O il Comune decide di bloccare la vendita, contro cui tra l’altro si erano opposti anche molti - ma non tutti - di quelli che oggi sono alla guida della città. Però significherebbe dover pagare una penale, che dovrebbe essere di 140mila euro, e soprattutto dover cancellare dalla previsione di bilancio quell’1 milione e mezzo guadagnato dalla vendita e che, ad oggi, sarebbe destinato a finanziare alcune opere pubbliche. Quindi fare una variazione e ridistribuire i soldi tenendo conto di avere quella cifra in meno. Poi, che è la cosa più ardua, spiegare tutto ciò alla Corte dei Conti che non si accontenterà certamente di un semplice “Abbiamo cambiato idea“.

Oppure, terzo scenario: il Comune lascia tutto così com’è, manda all’aria il Music Innovation Hub, saluta e ringrazia Polimea, in una parte ci mette alcuni suoi uffici (come è stato già detto) e per l’altra si lancia su un nuovo “project financing“ in stile Coima. Ma significherebbe rompere qualche promessa elettorale. In ogni caso, qualcuno rimarrà scontento.

Tere.Sca.