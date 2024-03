Lo sport veicolo di cambiamento

La partnership Fra Tau Calcio e Conad Nord Ovest si rinnova con un obiettivo chiaro: promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport. I due progetti, ‘Tau per tutti‘ e ‘School Tau Project‘, sono un’opportunità per i giovani di vivere esperienze positive e di crescita, indipendentemente dalle loro capacità. L’importanza di questa collaborazione è evidente nel sostegno ricevuto dalle istituzioni e dalla comunità locale. I progetti coinvolgeranno gli istituti scolastici del territorio, con l’obiettivo di superare le barriere sociali esistenti e promuovere una visione condivisa dell’inclusione. Le strutture sportive del Tau Calcio saranno a disposizione dei partecipanti, offrendo non solo opportunità di sviluppo sportivo, ma anche di crescita personale. La partnership rappresenta un impegno profondo per sostenere valori di inclusività e partecipazione attiva, generando un impatto positivo e concreto sulla società. Questi valori sono condivisi anche dal sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, e dalla consigliera regionale Valentina Mercanti, entrambe impegnate nel promuovere ulteriori progetti sportivi che contribuiscano al benessere sociale e alla costruzione di un futuro più inclusivo per tutti. La collaborazione tra Tau Calcio e Conad Nord Ovest dimostra che lo sport può essere un potente veicolo per promuovere l’inclusione sociale e trasmettere valori di solidarietà e collaborazione.

La partnership tra Tau Calcio e Conad Nord Ovest dimostra che lo sport può essere molto più di una competizione sul campo: può essere un veicolo per il cambiamento sociale e per la promozione di valori universali come l’inclusione e la diversità.

