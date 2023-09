Lo sport per tutti. Ecco i corsi comunali

Ci sarà l’imbarazzo della scelta. Da lunedì 2 ottobre, in anticipo rispetto agli scorsi anni, prenderanno il via i corsi sportivi comunali della stagione 2023-2024. Le associazioni sportive del territorio per un totale di circa 50 corsi sportivi, alcuni dei quali rivolti anche a persone con disabilità. Due le macro aree: attività rivolte al "Benessere psico-fisico" e attività propedeutiche per l’ "Avviamento alle diverse discipline sportive". Le proposte spaziano dal fitness a discipline più classiche come pallavolo, basket, padel e arti marziali. "Siamo soddisfatti di poter offrire anche quest’anno un’ampia gamma di corsi sportivi diversificati e rivolti a tutte le età, grazie alla grande adesione delle associazioni sportive del territorio - afferma l’assessore allo sport, Lucia Micheli -. Quest’anno possiamo già partire con i corsi ad inizio ottobre soddisfacendo così le richieste provenienti dal mondo sportivo e dai cittadini". Per informazioni Ufficio Sport 0583 428354; [email protected]

M.S.