Lo sport non lascia, raddoppia Due bandi per i maxi eventi sulle Mura e sul Parco fluviale

Dal Comune il via libera a due bandi in nome dello sport. L’opportunità si apre per associazioni, società sportive e enti di promozione sportiva che intendono collaborare fattivamente per l’organizzazione della “Festa dello Sport” che si terrà sabato 17 giugno dalle 10 alle 18 nel Parco fluviale del Serchio, e “SportCity Day” in calendario per domenica 17 settembre dalle 10 alle ore 18 sulle Mura urbane. “Lo sport è occasione di socialità, di cultura, di crescita personale, di educazione, di costruzione di amicizie che durano una vita – afferma l’assessore allo sport Fabio Barsanti – e abbiamo voluto fortemente due eventi di promozione delle attività sportive a servizio dei cittadini e delle associazioni. La prima sarà una grande di conclusione della stagione sportiva, nel luogo simbolo del Parco Fluviale. La seconda vuole ricalcare quello che un tempo era lo “sport in piazza”. Tuttavia, approfittarndo dell’occasione della giornata nazionale di Sportcity Day che si terrà in concomitanza con la terza domenica del mese, e quindi con il mercatino dell’antiquariato, verrà svolta sul parco sportivo per eccellenza: le Mura“. Possono partecipare al bando le società ed associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate, i soggetti riconosciuti e affiliati al Coni e al Cip.

Tutte le esibizioni sportive dovranno essere gratuite e realizzate in modo tale da coinvolgere il maggior numero di cittadini. Le associazioni sportive partecipanti svolgeranno la propria dimostrazioneattività in uno spazio pubblico messo a disposizione gratuitamente dall’amministrazione comunale. Il bando e la domanda saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito web del Comune, candidature entro le 12 dell’11 maggio.