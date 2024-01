Lo sport davvero per tutti. Attività motoria gratuita per i bambini da 3 a 5 anni

Primi in Italia come progetto complessivo che vede la presenza di istruttori qualificati: parte proprio da Lucca l’educazione motoria gratuita per ben 120 classi delle scuole dell’infanzia e primarie, grazie all’associaizone Slurp e all’impegno del Comune di Lucca che, per la prima volta, ha consentito lo svolgimento gratuito per le attività dei bambini.

E’ stato presentato ieri mattina a Palazzo Orsetti il progetto per l’anno scolastico in corso che porta in 80 classi delle scuole dell’infanzia e in 40 classi (prime) di quelle primarie 20 ore di attività motoria gratuita (per un totale di 2394 bambini tra i 3 e i 5 anni) condotta da personale specializzato.

Il programma si avvale della collaborazione del Coni - Comitato regionale Toscana e dell’esperienza e delle competenze della associazione SLURP che negli scorsi anni ha già attivato con successo questo tipo di attività sul territorio lucchese. Fortemente voluto dagli assessori all’Istruzione e allo Dport Simona Testaferrata e Fabio Barsanti l’intervento è interamente finanziato dal Comune di Lucca sull’anno scolastico 2023/2024 con 36mila euro.

"Siamo molto contenti – ha spiegato l’assessore Barsanti – di essere arrivati alla fine di un percorso dopo parecchi mesi di lavoro che unisce il settore scolastico a quello dello sport: è uno gli obiettivi principali del nostro mandato. Serve educare subito i piccoli al movimento, anche perché i dati ci confermano che il deficit di educazione motoria è un serio problema per le nuove generazioni".

"E’ una sinergia – ha aggiunto Testaferrata – che ci riempie di orgoglio, a maggior ragione considerando che è la prima volta che il Comune dà la possibilità in maniera gratuita di diffondere le discipline motorie attraverso l’opera di veri specialisti". Assieme agli assessori hanno partecipato alla presentazione Arturo Guidi - delegato provinciale Fisi e presidente dell’associazione sportiva Slurp, Stefano Pellicani delegato provinciale Coni, Claudio Oliva – coordinatore di educazione motoria, fisica e sportiva presso l’Ufficio scolastico provinciale, Guido Pasquini presidente Panathlon club di Lucca e Dora Pulina dirigente dell’Istituto comprensivo Lucca 1, Renzo Marcinnò presidente Centro Sportivo Libertas, Carla Landucci presidente Unione nazionale veterani dello sport Lucca, Vittorio Armani vice presidente del Rotary Club Lucca, Danila Andreoni del Soroptimist Club di Lucca, Raffaele Nannipieri del Lions Club Lucca Host, Tommaso Marcinnò istruttore SLURP.

"L’attività motoria – ha aggiunto Guidi, presidente di Slurp – è l’essenza della vita, la nostra associazione, che è composta da altre associazioni, lavora con tutte le scuole e per la prima volta il Comune ha ascoltato la voce di Slurp".

Fabrizio Vincenti