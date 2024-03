Lo spettacolo delle camelie. Un altro weekend di grandi eventi

Sette concerti, decine di eventi, migliaia di piante in fiore. Ma anche visite guidate, cibo della tradizione, laboratori, mostre e molto altro. E’ la proposta del terzo week end della mostra delle camelie nel Compitese. Musica grande protagonista di questo fine settimana. Nel corso della manifestazione - organizzata dal Centro Culturale Compitese in collaborazione col Comune di Capannori, col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con Villa Reale di Marlia e di decine di realtà del territorio - ci sarà spazio per il poema sinfonico della compositrice e scrittrice Paola Massoni, che presenterà il libro "Sinfonia di un bosco in rivolta" accompagnata dall’arpa di Francesca Nardi (sabato 17 marzo). Sabato ci sarà spazio anche per il jazz con il "Serena Berneschi Trio" (Brazilian Affair) e il duo Alessandro Rizzardi (sax) e Francesco Massagli (pianoforte).

Entrambi gli appuntamenti sono curati dalla Scuola di Musica "MusicZone" di Capannori, che domenica 17 marzo presenterà "The Aristodemo’s. Band italian swing" e il duo Luca Giovacchini (chitarra) e Renato Marcianò (basso). Sempre domenica, in programma anche "My God is Blues", recital live di racconti, canzoni e dipinti in blues con Marco Di Grazia (racconti, armonica e basso), Marcello Rossi (voce e chitarra) e Cristiano Soldatich (live painting). Ad allietare il pubblico ci sarà anche il cantastorie Gildo dei Fantardi. Nel fine settimana torna l’antica cerimonia del tè giapponese curata dall’associazione culturale italo-giapponese "Iroha" di Firenze (presso Villa Orsi), ma anche un doppio spettacolo-laboratorio di bolle di sapone con l’artista e comico performativo Fabio Saccomani (all’interno del camelieto).

Tra le novità di domenica 17 marzo, inoltre, l’esposizione di auto d’epoca a cura dell’associazione "Amici delle Rosse", (rimandata dalla settimana scorsa a causa del maltempo) e lo spettacolo itinerante nel borgo dei "Tamburi battenti e bandiere al vento", a cura del gruppo musici e sbandieratori "Contrada Santa Colomba" di Bientina. Il biglietto costa 8 euro, ingresso gratuito per disabili e under 13 ed è compreso il viaggio in navetta. Link diretto al programma (in costante aggiornamento): https://www.camelielucchesia.it/articolo/mostra-antiche-camelie-lucchesia-2024/.

Massimo Stefanini