Lo speciale di Melaverde Lucca e le sue bellezze protagoniste su Canale5

Questa mattina alle ore 11.50, su Canale 5, andrà in onda la puntata di “Melaverde“ dedicata alla città di Lucca. Alla scoperta di una Lucca insolita, del suo verde a pochi passi dal centro storico, delle tradizioni e dei sapori che rendono affascinante e unico questo territorio. Si parte dal Parco Fluviale: dalla terrazza Petroni agli ambienti più “wild“, un anello di 11 chilometri sulla rive del Serchio da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo, per quello che sarà il filo conduttore del viaggio televisivo guidato dalla conduttrice Ellen Hidding, da anni volto della storica trasmissione di Mediaset che racconta le tradizioni e le eccellenze gastronomiche, dell’ambiente, dell’agricoltura e dell’artigianato del Bel Paese.

Le numerose esperienze che il Parco offre sono state provate in prima persona dalla stessa Hidding, che si è concessa un giro a cavallo nel verde, circondata dai paesaggi collinari e poi un soft rafting lungo le placide acque del Serchio, ascoltando le tante curiosità sugli alberi, gli uccelli e i pesci di questo habitat, raccontate da una esperta guida ambientale. Protagonista, e non poteva essere diversamente, anche l’enogastronomia locale: dai fagioli all’olio Evo, fino al vino e ai dolci tipici. In questa narrazione di Lucca sono raccontate alcune tradizioni storiche del territorio, come la carta e il suo riuso creativo e del caffè, attraverso la testimonianza di una storica azienda locale.

"Una vetrina nazionale di assoluto livello per Lucca e le sue bellezze – ha commentato l’assessore al turismo Remo Santini – Vedremo una Lucca diversa e sempre bellissima: con tradizioni, ambienti inediti da scoprire e aneddoti. Non solo città d’arte e cultura, storia e grandi eventi, ma anche meta che accetta le nuove sfide del mercato turistico".