Lo sgomento dei vertici del partito

La comunità di Fi è sconvolta per la prematura scomparsa di Masini, come scrive in una nota Erica Mazzetti, deputata toscana: "Perdiamo un forzista vero e una persona impegnata da sempre per il bene della comunità". Sorpresi e sgomenti anche dai coordinatori Massimo Mallegni (regionale), Maurizio Marchetti (provinciale) e Matteo Scannerini (responsabile regionale dei giovani): "Non ci sono parole per esprimere il nostro cordoglio e la vicinanza alla famiglia di Anthony, che prima di tutto era un amico e una persona di assoluta qualità e correttezza".