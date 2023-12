Lo sfogo di Tenucci dopo il furto ”Mi piacerebbe sentirmi sicuro“

E’ stato arrestato il 32enne marocchino, ma domiciliato a Lucca, che aveva tentato di rubare alcuni giacconi nel negozio Tenucci di via Beccheria, con una rocambolesca fuga finita male (per lui), inseguito e poi alla fine bloccato dal titolare stesso della storica attività. Con la stessa tecnica utilizzata qualche settimana fa sempre al Tenucci (possibile dunque che si tratti della stessa persona), l’uomo aveva aperto la porta del locale e in un attimo era riuscito ad arraffare due giacconi invernali, una camicia e un gilet del valore di 850 euro.

I carabinieri, intervenuti prontamente, lo hanno arrestato e ieri si è temuta l’udienza di fronte al gip che convalidato il fermo.

A mente fredda Carlo Tenucci fa il quadro di quanto è avvenuto e di quanto, soprattutto, poteva avvenire.

“In un mese – dice – sono stato colpito due volte dallo stesso tipo di furto. Ero al piano di sopra quando l’ho visto affacciarsi. Non so neanch’io come, ma ho volato le scale e l’ho inseguito per le vie della città, incitato e aiutato dalla gente, finché non sono riuscito a braccarlo e sono arrivati i carabinieri che non finirò mai di ringraziare. Non voglio essere polemico perché ciò che non funziona non è qui ma, più probabilmente, a livello legislativo. Ma quello che è avvenuto è gravissimo: poteva essere armato, ho rischiato. Il fatto è che non ci sto a rassegnarmi, a lasciar correre, però mi piacerebbe sentirmi sicuro nella mia città. Chiedo troppo?“.

