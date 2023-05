Lo sfalcio del verde fatica a partire

Una serie infinita di imprevisti. Macchinari in tilt, sostituzioni, meteo impazzito con una quantità di pioggia, che dura da giorni, che a maggio è roba rara. E’ curioso notare come a Porcari vi siano state difficoltà ad espletare sinora una incombenza di tutti gli anni a primavera: la manutenzione straordinaria e lo sfalcio del verde. L’erba cresce con l’umidità e le temperature che si alzano, in certe aree pubbliche del territorio porcarese sembra di essere nella giungla, o nella savana. Il sindaco, Leonardo Fornaciari, fa ammenda: "Voglio dire apertamente che, nell’ultimo periodo, abbiamo avuto alcune difficoltà per il taglio dell’erba. Prima alcune rotture meccaniche sia dei mezzi comunali sia di quelli della ditta incaricata della manutenzione del verde che ci hanno fatto perdere terreno e rimanere indietro. Purtroppo anche questo clima di alternanza continua tra sole e pioggia certo non ci aiuta. Anzi. Stiamo cercando di recuperare più possibile, stiamo programmando interventi in tutte le zone e ringrazio tutti i cittadini che in molti modi mi segnalate le aree che più necessitano di interventi".

Detto fatto ed è arrivato subito l’appello ai giardini della zona 167, case popolari, dove si è staccato un grosso ramo da un albero che se finisse su una vettura, ad esempio, arrecherebbe molti danni alla carrozzeria nella migliore delle ipotesi. Senza bisogna di considerare altro. Per i privati invece, ci sono le ordinanze che vanno rispettate, di tenere pulite fosse e canali adiacenti alle abitazioni private e che confinano con aree pubbliche.

Ma.Ste.