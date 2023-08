Lo scrittore Tagino oggi è in visita al museo multimediale

Stamani alle 10 il museo multimediale di Barga riceverà in vista lo scrittore massese Massimo Tagino. Ad accoglierlo la direttrice Lucia Morelli che lo guiderà all’interno delle sale di Palazzo Pancrazi, in un tour durante il quale lo scrittore potrà ascoltare il racconto di un territorio meraviglioso come quello barghigiano. Tagino potrà vivere in prima persona l’esperienza immersiva e interattiva offerta dal museo e scoprire il patrimonio culturale che lega Barga alla Scozia, terra e protagonista della serie di romanzi “La saga del cacciatore” scritti dall’autore apuano e editi dalla casa editrice Pav.