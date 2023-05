Lo chiamano ancora Trinità Torna la Bud Spencer e Terence Hill celebration

I nostri eroi ritornano. Per la gioia di molti appassionati di tutta la Toscana, dal 20 al 23 luglio compresi e dal 27 al 30, in entrambi i casi dal giovedì alla domenica, al campo sportivo di Montecarlo, terza edizione di "Bud Spencer e Terence Hill celebration". L’evento, nell’ambito dei festeggiamenti estivi di Montecarlo, è un regalo alle generazioni che si sono divertite con l’inossidabile coppia di attori. L’obiettivo, ormai dal prossimo anno forse, è quello di portare Mario Girotti, alias Terence Hill alla festa. Sarà molto difficile ma gli organizzatori ci proveranno. Intanto si sta lavorando per poter riavere la statua di Bud Spencer, Carlo Pedersoli, morto negli anni passati, che in un primo monumento venne collocata sul lungomare a Livorno, commissionata dall’ex sindaco Nogarin. Il nuovo primo cittadino e la giunta che è subentrata l’avevano fatta rimuovere e l’opera giaceva nei magazzini del Municipio labronico.

Nel 2022 venne allestita a Montecarlo e ci si proverà anche per questo 2023. Ricordiamo in cosa consiste questo happening. "Negli spazi del nostro stadio – spiega uno degli organizzatori, Giacomo Carrara presidente dell’Asd Montecarlo calcio, ideatore della kermesse, - saranno proiettati i più grandi successi cinematografici della coppia, con riferimento al genere western e in particolare al personaggio di Trinità. Il pubblico potrà diventare assoluto protagonista. Come? Ci si potrà vestire come i due miti o in altra maniera, con i cosplayer. Simulare duelli western e divertirsi in ogni modo. Per una location adeguata sarà ricostruito un saloon e non potrà mancare la classica gara di birra e salsicce. Vincerà ovviamente chi ne ingurgiterà di più in un tempo limite prestabilito. Il divertimento è assicurato – conclude Carrara, – anche perché si può venire anche semplicemente per bere e stare al fresco della collina con musica, stand gastronomici e molto altro, per otto serate che promettono spettacolo".

Proseguono gli eventi primaverili ed estivi sul colle: dopo Via Vinaria, il 4 giugno festival della coltelleria artistica e nello stesso mese prenderà il via anche l’attesa rassegna Jazz & wine, che da anni spopola nel centro storico durante i fine settimana. Possibilità di degustare ottimo vino, abbinato alla musica di qualità. Binomio vincente. Un piacere multisensoriale, sempre molto apprezzato. Tutto ciò in attesa della festa dedicata a Bacco di fine agosto e che terminerà il 10 settembre: entro breve tempo scopriremo il programma ufficiale.

Massimo Stefanini