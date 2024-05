“Little Lucy“. Torna il festival della letteratura

Tutto pronto per il ritorno nello splendido borgo di Lucignana, comune di Coreglia Antelminelli in Media Valle del Serchio, del festival letterario, "piccolo così" Little Lucy, a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, giunto alla sua quarta edizione. Dall’8 giugno e fino all’8 settembre nel suggestivo giardino adiacente al cottage letterario della poetessa e scrittrice Alba Donati a Lucignana, la Libreria Sopra la Penna, si susseguiranno, infatti, ben 13 eventi, tra incontri con scrittrici e scrittori, un workshop di Laura Imai Messina dedicato alla meraviglia e, l’assoluta novità della nascita del premio "Scrivere sull’orizzonte della collina" conferito allo scrittore Alberto Manguel (nella foto con Alba Donati) e del premio "Libreria sopra la Penna - Pia Pera".

Nel piccolo borgo di 180 abitanti a 30 km da Lucca, sono attesi monsignor Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, che, in occasione dell’uscita del libro "La via di Francesco", San Paolo Edizioni, dialogherà con Francesco Meucci, 8 giugno ore 17,30, Nadia Terranova, che sarà in dialogo con Chiara Dino per raccontarci i suoi libri sabato 22 giugno e Ilaria Gaspari, autrice de "La reputazione", Guanda, che sarà in dialogo con Isabella Di Nolfo sabato 29 giugno. Venerdì 5 luglio, poi, Nicola Gardini, autore di "Studiare per amore. Gioie e ragioni di un infinito incanto", Garzanti, sarà in dialogo con Lara Ricci e sabato 13 luglio arriva a Lucignana l’autrice Federica Manzon con il suo "Alma", Feltrinelli, in dialogo con Cristina Sanna Passino, mentre è atteso per venerdì 26 luglio Antonio Franchini, in dialogo con Elisabetta Berti, che parlerà del suo "Il fuoco che ti porti dentro", Marsilio.

Fiammetta Palpati, autrice de "La casa delle orfane bianche", Laurana, sabato 3 agosto sarà in dialogo con Tina Guiducci, sul tema della maternità e della "figlitudine" Come da tradizione del festival, inoltre, il 10 agosto torna la notte della poesia, quest’anno dedicata alla poetessa Alda Merini, con la lettura dal suo "Lettere al Dottor G." a cura di Rosa Diletta Rossi, introduzione di Alba Donati. Torna anche la passeggiata spirituale all’Eremo di Sant’Ansano, nelle vicinanze di Lucignana, che si svolgerà sabato 24 agosto condotto da Giuseppe Cederna.

Domenica 8 settembre il festival si conclude con Marcello Fois, autore de "La mia Babele" Solferino, memoir che racconta l’apprendistato di uno scrittore, in dialogo con Gianluca Monastra. "Little Lucy - Un festival letterario piccolo così" si ispira alle Little Italy in giro per il mondo, le comunità di emigrati italiani, molti di loro partiti proprio da Lucignana, delle grandi città come New York o Melbourne. "Anche la Libreria sopra la Penna - dice la sua creatrice Alba Donati - è una comunità di transfughi, lettori in cerca di autenticità e di nuovi legami. Qui da noi, a Lucignana, in questi anni, nella Libreria hanno trovato la loro casa ideale".

Fiorella Corti