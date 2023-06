Liti e scontri fino alla querela per diffamazione

Andrea Tagliasacchi, oggi sindaco di Castelnuovo e presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, si è trovato a confrontarsi politicamente in due occasioni con Silvio Berlusconi, arrivato a Lucca in appoggio a candidati di Forza Italia e del centrodestra in occasione delle elezioni amministrative 1997 e 2007. "Desidero, innanzi tutto – ha dichiarato Tagliasacchi - esprimere vicinanza e rispetto nei confronti dei famigliari e di tutte le persone che hanno voluto bene al cavalier Silvio Berlusconi. Ci sarà chi, meglio di me, si addentrerà in analisi e considerazioni su questo grande personaggio della politica italiana. La mia modesta storia politica ha potuto saggiare la sua forza e determinazione, come avversario politico, in due momenti: nella campagna elettorale per le elezioni provinciali del 1997 e in quelle comunali a Lucca nel 2007. Al di là dei ruoli politici, mi dispiace solo non aver avuto lo spirito di iniziativa di conoscerlo di persona". Le date sopra ricordate si riferiscono alle elezioni dell’aprile 1997 quando per la prima volta Tagliasacchi (Pds), candidato del centrosinistra, diventò presidente della Provincia di Lucca prevalendo al ballottaggio su Guido Moutier (Forza Italia), sostenuto dal centrodestra. Nel giugno 2007 Silvio Berlusconi presente di nuovo a Lucca in appoggio al candidato sindaco Mauro Favilla, sostenuto dal centrodestra, il quale, con il ballottaggio, ebbe la meglio su Andrea Tagliasacchi, sostenuto dal centrosinistra.

Le elezioni del 1997 ebbero poi uno strascico giudiziario: Berlusconi espresse parole offensive verso Tagliasacchi che poi presentò querela per diffamazione. Nel gennaio 2000, Berlusconi, rinviato a giudizio, scrisse una lettera di scuse e Tagliasacchi scelse di ritirare la denuncia.

