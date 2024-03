L’iter per la strada di Botri. Unione dei Comuni fa chiarezza. Il progetto ha tutte le autorizzazioni

L’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio intende chiarire, in modo definitivo ed esaustivo, l’iter amministrativo/tecnico che ha portato all’avvio del progetto denominato "Adeguamento del tracciato stradale forestale a servizio del complesso forestale regionale medio Serchio tra le località Col di Piastra e Solco del Puntone nel Comune di Bagni di Lucca". Con Delibera di Giunta n. 75 del 31.08.2022 la Giunta dell’Unione dei Comuni ha approvato il progetto definitivo presentato a valere sui fondi PSR 2014/2020 di Regione Toscana – bando multimisura SNAI – strategia d’area Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio, Appennino Pistoiese – sottomisura 4.3.2 – sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso a terreni agricoli e forestali – annualità 2019. Predisposto e presentato dai servizi tecnici dell’Unione, che per caratteristiche rientrava pienamente nel bando. A seguito dell’approvazione di cui sopra, l’Ente Unione dei Comuni ha provveduto ad indire una conferenza dei servizi, in modalità asincrona, al fine di acquisire tutti i pareri necessari, all’approvazione del progetto esecutivo. Da tale conferenza sono stati rilasciati dagli Enti interessati e competenti i pareri favorevoli con prescrizioni. L’unione precisa altresì che l’intervento insiste su di una strada vicinale a servizio del complesso regionale Medio Serchio, al di fuori della Riserva Naturale dell’Orrido di Botri, di zone Sic/Sir o Natura 2000 e che nell’esecuzione dei lavori sono state rispettate tutte le prescrizioni impartite. Il progetto ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per l’avvio e nello specifico: permesso a costruire, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione al vincolo idrogeologico, valutazione di incidenza ambientale (vinca). Non si è ritenuta necessaria la concessione idraulica in quanto l’intervento non interessa corsi d’acqua.

"A conclusione, - si legge in una nota dell’Ente, visti anche i diversi accessi agli atti, sia del procedimento amministrativo che dell’iter autorizzativo, non si comprendono ancora le motivazioni che portano a strumentalizzare un progetto che ha ottenuto tutte le autorizzazioni".

Marco Nicoli