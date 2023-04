L’iter del Piano operativo va avanti Le linee guida per le osservazioni

Piano operativo, approvate durante l’ultima giunta comunale le linee guida per redigere le osservazioni. Si tratta di un passaggio cruciale, annunciato dal sindaco Mario Pardini nelle scorse settimane, per mettere in atto quanto stabilito dalla sua amministrazione, decisa a modificare dove possibile il documento attuale elaborato dall’amministrazione precedente e che è stato più volte oggetto di accuse reciproche tra maggioranza e opposizione, ma anche motivo di insoddisfazione di alcune categorie professionali nel corso degli anni.

Le linee guida, si legge in una nota di Palazzo Orsetti, saranno utilizzate dagli uffici per elaborare controdeduzioni omogenee per temi simili tenendo conto dell’esigenza di chiarezza e semplificazione delle norme, dare risposte più pratiche e meno burocratiche alle esigenze di trasformazione del territorio, alle esigenze dei cittadini nel segno del risparmio di suolo attraverso la riutilizzazione degli edifici esistenti.

Nell’autunno scorso e fino a dicembre le riunioni con l’Ufficio di piano operativo hanno riguardato proprio l’analisi delle osservazioni, per comprendere e classificare le casistiche proposte e trattarle il più possibile in forma uniforme.

Sono ben 960 le osservazioni protocollate, ma il numero è decisamente per difetto, considerato che quelle degli enti sono spesso multiple, e dunque il numero totale delle osservazioni supera il migliaio. Con il nuovo documento entra nel pieno la fase di valutazione delle osservazioni, che potranno così essere ammesse alla discussione nella commissione consiliare urbanistica.

I temi affrontati dalle linee guida riguardano la correzione di errori materiali e refusi, le modifiche alle zonizzazioni, le opere pubbliche e servizi, schede norma per aggiungere, rimuovere o modificare l’esistente, quadro conoscitivo, quadro geologico tecnico e nuova edificazione. Ma è nella parte dedicata alle norme tecniche di attuazione che sono state inserite le disposizioni più corpose ed incisive riguardanti gli obiettivi da perseguire.

In dettaglio, le nuove disposizioni regolano la semplificazione normativa, il miglioramento delle norme per facilitare la riqualificazione funzionale, l’efficientamento energetico, favoririscono il recupero delle grandi volumetrie prevedendo maggiore flessibilità delle destinazioni d’uso, l’introduzione della possibilità di valutare anche dopo l’approvazione del Piano operativo se un edificio o una parte di esso sia storico o meno attraverso la presentazione di adeguata documentazione, ammettono l’ampliamento delle attività produttive esistenti, chiariscono in modo inequivocabile l’interpretazione di passaggi normativi che possono essere ambigui e finire per complicare gli iter autorizzativi.

Fabrizio Vincenti