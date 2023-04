Lite sul nuovo ponte "Lavori ancora fermi" "Non è vero, vanno avanti"

I lavori per il nuovo ponte sul Serchio? "Sono già fermi...". "No, vanno avanti e non ci sono problemi". La miccia sulla mancata partenza dei lavori al nuovo ponte (dopo anni di annunci e rinvii prima di giungere all’assegnazione dell’appalto) l’ha innescata il consigliere provinciale, nonché sindaco di Coreglia, Marco Remaschi, secondo il quale, mancherebbe l’autorizzazione della Soprintendenza al via libera per le ruspe e i picconi.

"Sono passato dopo una decina di giorni dalla conferenza stampa nei pressi dell’area interessata dai lavori per il nuovo Ponte sul Serchio – spiega Remaschi –, e con mia grande sorpresa, nonostante gli annunci fatti dal presidente Luca Menesini poche settimane fa, con tanto di foto davanti al cartello di avvio lavori, ho notato che nessun mezzo è all’opera. Come mai? Mi sono informato e ho scoperto che fino a oggi è mancata l’autorizzazione della Soprintendenza per l’avvio del cantiere, perché manca la nomina dell’archeologo. Nomina che, evidentemente, non è ancora stata fatta. Mi chiedo: siamo su Scherzi a parte?".

Remaschi prende proprio di mira le foto dei giorni scorsi. "Di solito – aggiunge – prima di fare annunci si concludono tutti gli iter burocratici e amministrativi, proprio per evitare brutte figure, lungaggini e ulteriori stop. E come mai la nomina fino a oggi non c’è stata? Mi par di sognare. Non posso credere che l’improvvisazione arrivi a raggiungere queste vette. Mi sembrava di aver capito che il nuovo ponte sul Serchio fosse un’opera strategica per la Provincia di Lucca, come mai allora le procedure non sono state seguite a dovere? Il presidente Menesini, evidentemente troppo preso dal gioco tattico in vista delle elezioni del 2024, dovrebbe prestare maggiore attenzione e avere più cura delle cose che dice e che fa".

Immediata la risposta della Provincia di Lucca che come il 4 aprile sia stato firmato il contratto e affidata l’area di cantiere a Fincantieri che ha il compito di realizzare il ponte sul Serchio, pur non diradando i dubbi se l’autorizzazione al cantiere da parte della Soprintendenza sia già stata concessa o meno. "Come il consigliere sicuramente sa – si legge nella nota – questo atto comporta l’avvio di una serie di procedure da parte della ditta che ha ricevuto l’incarico che comprendono passaggi ed adempimenti quali l’affidamento di subappalti, incarichi, servizi e sottoservizi. Un lavoro, dunque, ‘invisibile’, ma che è fondamentale per la realizzazione dell’opera e che fa parte dell’avvio dei lavori. Terminata questa fase - cosa che, realisticamente, dovrebbe avvenire entro i primi di maggio - il consigliere potrà vedere gli operai a lavoro nell’area di cantiere. Per quanto riguarda la Provincia di Lucca c’è la massima fiducia nei tempi dati da Fincantieri, che al momento procedono nel pieno rispetto della tabella di marcia".

F.Vin.